不察內地不處理未生效保單 汽車會棄七一港車北上巡遊

保單生效日揀七一「卡關」 車主嘆指示不清

車主黃生為首批中籤者，6月10日已完成驗車，並購買「內地交強險等效保險」。他表示由於當時計劃七一出行，故保單生效日選擇當天生效。黃生續指，他驗車後按程序在內地「港車北上管理服務系統」上載保險單，惟系統一直顯示其申請進度停留在「請耐心等待珠海交警人員審核」，查詢方得悉，原來內地部門只會處理已生效的保單申請，否則只會待保單生效後才會繼續處理。換言之，黃生申請最快需待7月1日才能繼續審理。

記者問運署 運署倡問內地部門

本報昨向運輸署查詢，署方建議應向內地部門查詢詳情。記者其後以微信向珠海交警查詢，截稿前未有回覆。

黃生稱對未能趕及七一北上、見證歷史時刻感失望，認為運輸署及內地部門指示不清晰，他身邊不少車主朋友與他一樣，未能趕及七一出行。

李耀培改保單日期過審 盼當局理順安排

李耀培稱，他自己本來也購入七一生效的保單，幸其保險公司最終讓他更改生效日期，通過內地審批，他亦是昨日才收到運輸署「禁區紙」，在最後一刻趕及明日北上。李說，據他了解並非每間保險公司可更改保單日期，即使車主願意花錢購買另一份即時生效的保險，亦難以再上載新一份保單，故購買七一當日生效保單的車主只能無奈等待。李形容保單生效期會影響審批是「始料不及」，盼當局可理順安排。