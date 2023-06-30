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港聞

港聞二

不察內地不處理未生效保單 汽車會棄七一港車北上巡遊

【明報專訊】港車北上明日起實施，香港汽車會原預計發起汽車遊行慶祝特區成立26周年及作為「港車北上」啟動禮，會長李耀培昨向本報透露，由於最終會內僅約30輛車趕及七一前取得「港車北上」資格，已撤回汽車遊行不反對通知書申請。李慨嘆，內地部門審批港車北上申請的保險單時，原來只會處理遞交當刻保單已生效的申請，車會旗下近百輛車因保單明日才生效，故沒法趕及獲內地部門審批，無緣明日北上。有相關車主接受本報訪問時直言失望，形容「中伏」，運輸署及內地部門均沒提醒車主相關資訊，盼當局彈性處理。

保單生效日揀七一「卡關」 車主嘆指示不清

車主黃生為首批中籤者，6月10日已完成驗車，並購買「內地交強險等效保險」。他表示由於當時計劃七一出行，故保單生效日選擇當天生效。黃生續指，他驗車後按程序在內地「港車北上管理服務系統」上載保險單，惟系統一直顯示其申請進度停留在「請耐心等待珠海交警人員審核」，查詢方得悉，原來內地部門只會處理已生效的保單申請，否則只會待保單生效後才會繼續處理。換言之，黃生申請最快需待7月1日才能繼續審理。

記者問運署 運署倡問內地部門

本報昨向運輸署查詢，署方建議應向內地部門查詢詳情。記者其後以微信向珠海交警查詢，截稿前未有回覆。

黃生稱對未能趕及七一北上、見證歷史時刻感失望，認為運輸署及內地部門指示不清晰，他身邊不少車主朋友與他一樣，未能趕及七一出行。

李耀培改保單日期過審 盼當局理順安排

李耀培稱，他自己本來也購入七一生效的保單，幸其保險公司最終讓他更改生效日期，通過內地審批，他亦是昨日才收到運輸署「禁區紙」，在最後一刻趕及明日北上。李說，據他了解並非每間保險公司可更改保單日期，即使車主願意花錢購買另一份即時生效的保險，亦難以再上載新一份保單，故購買七一當日生效保單的車主只能無奈等待。李形容保單生效期會影響審批是「始料不及」，盼當局可理順安排。

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