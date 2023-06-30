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平機會研究：逾八成教師稱教務繁 難推融合教育

【明報專訊】政府1997年起在中小學推行融合教育，平機會昨日公布一項研究結果顯示，超過八成受訪教育工作者認為，課程緊迫及教務繁多是推行融合教育的最大困難，其次為相關行政工作繁重和人力資源不足；在與受訪者訪談中，有意見認為要求特殊教育需要（下稱SEN）學生面對統一公開評核是現存香港教育的不平等。研究團隊提出一系列政策建議，包括推行小班教學、推廣紙筆以外的評核方法、設專業支援人員常額職位等。

「香港普通學校教育特殊教育需要學生的挑戰、有效政策及最佳措施研究」由平機會委託教大卓越教學發展中心負責，於2020至2021年向141間中小學做問卷調查，邀得27間中小學做小組和個人訪談，當中包括專業支援人員、特殊教育需要統籌主任、校長、家長。

大部分受訪者稱，緊迫的課程進度令前線教師難以騰出足夠時間和空間照顧SEN生，有中學特殊教育統籌主任表示職能過重，「統籌主任真喺乜都關你事。課程我係要跟進嘅！不過唔能夠深入跟進。每樣嘢我只係做一個橋樑去協調，譬如話考試調適」。

雙職家長缺SEN照顧技巧 團隊倡建支援網絡

研究亦發現融合教育下的家校合作正逐步改善，但一些雙職家長往往未能在課後時間抽空支援SEN子女需要，也缺乏照顧技巧和知識。研究團隊建議推動多元化支援模式和為SEN生及非華語學生與家長建立學校、家長與社區支援的服務承托網絡。

融合教育較成功學校 推小班減課節

此外，研究亦發現推行融合教育較成功的中小學，有推行小班教學、減少教師課堂節數、鼓勵教師參與融合教育培訓。

平機會：家校仍過於重視成績 埋沒能力

平機會行政總監（營運）朱崇文稱，儘管社會現時對SEN生的包容性顯著提高，但仍有改善空間；學校和家長仍過於重視學業成績，對SEN生帶來頗大壓力，導致他們能力被埋沒；平機會將與持份者緊密合作，加強他們對平等教育機會及歧視法例的認識。

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