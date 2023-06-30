參加教局「強項為本小組」 首做街訪問陌生人意見 巴士迷自閉生 做交通研究開心扉

自訂題目了解立會文件 「我們都可有貢獻」

目標幫助自閉症學生的「強項為本小組」設八大範疇，包括交通與城市規劃（見表），思朗和思哲是小組學員。他們與另一來自其他學校的學員訂立「反思以鐵路為骨幹的發展政策」為研究題目，透過了解立法會文件、訪問等完成研究報告。思哲提到，社會以「巴膠」、「鐵膠」來形容有類似興趣的人，「但其實我們都可對社會有貢獻，將所學貢獻給社會大眾」。

社工：跳出追巴士層次 與人討論代入立場

參與協作的新生精神康復會社會工作主任黃展強說，小組教導學員「跳出追巴士層次」，教他們多角度思考，例如了解政府、乘客、巴士營運商等意見，並與其他同學討論，代入別人的立場。他說，活動中思朗和思哲要鼓起勇氣走入社區，在荃灣福來邨做街頭訪問，樂見他們提升社交技能。

「以前要估」 母樂見兄弟願講感受

陳媽媽說，這對兒子過往從不講自己感受，「開心或不開心都不講」，樂見現時回家肯開口分享，「以前我要估、要旁敲側擊才可問出來，現在問一句是否不開心，都懂說出來：『總之學校有事發生了，你可跟老師聯絡一下』，估計都是唔慌好的事，但起碼讓我知有事發生」。

教育局高級專責教育主任（教育心理服務新界西組）兼教育心理學家李頴怡說，不少自閉症學童對特定題目產生濃厚興趣，鍥而不捨鑽研，好像「小專家」，「我們想引導他們發展和發揮強項，提升他們的自我認識，協助他們思考並規劃升學職業路向，甚至貢獻社會」。她說，小組安排來自不同學校的學生一同上課，參與約10節共25小時的學習活動，例如分組做研究，「課上可學與人合作、解決困難、時間分配、表達技巧等」。