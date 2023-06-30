明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

即日未有結論 倘建屋進度勢再延

【明報專訊】涉粉嶺高球場建1.2萬伙公營房屋計劃一波多折（見表），繼去年在環諮會闖關，本月在城規會舉行5場公聽會，昨第五場於今晨零時45分結束，5場共歷時58小時，城規會最終未能於即日內有結果。城規會結果未明，意味政府或未能於短期內將擬議草圖提交行會審批，以及就環評條款展開研究，料更難追回原定建屋時間表。

去年環評議20小時未決 政府須補資料

高球場建屋計劃的環評報告去年8月在環諮會闖關，罕有地花近20小時討論，最終因未達共識而「暫緩決定」，要求政府補充資料，涉及整體佈局、生態調查、水文地理和眩光光線影響四大範疇；其中雀鳥調查於去年9月至今年3月進行。

本月初，發展局因應今年5月環評報告的審批附帶條件，認為高球場擬議發展規模需調整，故擬將發展用地暫修訂為「未決定用途」地帶。城規會本月舉行5場公聽會，至今日凌晨結束。由於公聽會時間較長，城規會未能即日召開閉門會議商討結果。

翻查資料，政府去年5月公布粉嶺高球場發展方案，提出收回高球場32公頃用地，而球場以東一幅約9.54公頃土地興建1.2萬伙公營房屋，其餘逾六成用地劃作生態公園。公營房屋部分原預計明年動工，最快有望2029年建成及入伙，但按目前規劃進度，意味建成時間將延後。

上 / 下一篇新聞

城規申述有人遭冒認 反高球場建屋 最後一場公聽會今晨結束 再定日期審議
城規申述有人遭冒認 反高球場建屋 最後一場公聽會今晨結束 再定日期審議
前環諮委員提不記名投票 政府：無向城規委員施壓
前環諮委員提不記名投票 政府：無向城規委員施壓
參加教局「強項為本小組」 首做街訪問陌生人意見 巴士迷自閉生 做交通研究開心扉
參加教局「強項為本小組」 首做街訪問陌生人意見 巴士迷自閉生 做交通研究開心扉
平機會研究：逾八成教師稱教務繁 難推融合教育
平機會研究：逾八成教師稱教務繁 難推融合教育
不察內地不處理未生效保單 汽車會棄七一港車北上巡遊
不察內地不處理未生效保單 汽車會棄七一港車北上巡遊
開心購物節明啟 兩月6000舖送15億元禮品
開心購物節明啟 兩月6000舖送15億元禮品
「飄吓飄吓好煩」 設計師扯國旗區旗旗杆認罪
「飄吓飄吓好煩」 設計師扯國旗區旗旗杆認罪
刑毁毆打 逼營運商交月費逐盒拆帳 警搗壟斷地盤飯盒黑幫
刑毁毆打 逼營運商交月費逐盒拆帳 警搗壟斷地盤飯盒黑幫
認理大外暴動 8人囚32至45月
認理大外暴動 8人囚32至45月
退學港大生稱僅屬「充數」 讀新婚妻求情信哽咽
退學港大生稱僅屬「充數」 讀新婚妻求情信哽咽
亡父槍彈棄垃圾桶旁 子偕兩裝修工被捕
亡父槍彈棄垃圾桶旁 子偕兩裝修工被捕
冰毒充茶葉包 工廈檢億元毒拘兩男
冰毒充茶葉包 工廈檢億元毒拘兩男
走私貨車檢魚翅花膠紅珊瑚
走私貨車檢魚翅花膠紅珊瑚
護士1年2925離職 醫局展望外聘 環球醫才計劃推出 料今年至少10專科醫來港
護士1年2925離職 醫局展望外聘 環球醫才計劃推出 料今年至少10專科醫來港
港未批註冊 灣區放射師計劃難產
港未批註冊 灣區放射師計劃難產
醫學遺傳明起醫局接辦 兒童醫院應診
醫學遺傳明起醫局接辦 兒童醫院應診
彭引Ig撕紙相證棄政綱 官抱疑 彭卓棋：明眼人都知我哋縮咗 官：沒附文字選民未必知
彭引Ig撕紙相證棄政綱 官抱疑 彭卓棋：明眼人都知我哋縮咗 官：沒附文字選民未必知
控：彭曾引《榮光》歌詞 官：不感興趣
控：彭曾引《榮光》歌詞 官：不感興趣
大灣區GBA專題：跨境理財通 兩地同最盼增產品種類 服務推出逾年 恒生報告：改進購買流程是另一關注
大灣區GBA專題：跨境理財通 兩地同最盼增產品種類 服務推出逾年 恒生報告：改進購買流程是另一關注
灣區手記：嘟嘟嘟嘟 ／文：尚東美
灣區手記：嘟嘟嘟嘟 ／文：尚東美
【Emily】圓明園4獸下周聚首城大 9月起展全套十二生肖仿製品
【Emily】圓明園4獸下周聚首城大 9月起展全套十二生肖仿製品
【Emily】七一掛3萬國旗區旗 卓永興：推愛國情懷
【Emily】七一掛3萬國旗區旗 卓永興：推愛國情懷
【Emily】M+草間彌生展 移師西班牙
【Emily】M+草間彌生展 移師西班牙
【Emily】機場裝240鏡頭 製全景影像測甩漏
【Emily】機場裝240鏡頭 製全景影像測甩漏
【Emily】中大：醫健通有助糖尿病人控血糖
【Emily】中大：醫健通有助糖尿病人控血糖
【Emily】梁劉柔芬出故事書 盼助年輕人穩步人生
【Emily】梁劉柔芬出故事書 盼助年輕人穩步人生