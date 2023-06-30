即日未有結論 倘建屋進度勢再延

去年環評議20小時未決 政府須補資料

高球場建屋計劃的環評報告去年8月在環諮會闖關，罕有地花近20小時討論，最終因未達共識而「暫緩決定」，要求政府補充資料，涉及整體佈局、生態調查、水文地理和眩光光線影響四大範疇；其中雀鳥調查於去年9月至今年3月進行。

本月初，發展局因應今年5月環評報告的審批附帶條件，認為高球場擬議發展規模需調整，故擬將發展用地暫修訂為「未決定用途」地帶。城規會本月舉行5場公聽會，至今日凌晨結束。由於公聽會時間較長，城規會未能即日召開閉門會議商討結果。

翻查資料，政府去年5月公布粉嶺高球場發展方案，提出收回高球場32公頃用地，而球場以東一幅約9.54公頃土地興建1.2萬伙公營房屋，其餘逾六成用地劃作生態公園。公營房屋部分原預計明年動工，最快有望2029年建成及入伙，但按目前規劃進度，意味建成時間將延後。