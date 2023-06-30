城規申述有人遭冒認 反高球場建屋 最後一場公聽會今晨結束 再定日期審議

遭冒認者向警備案 申述剔除

城規會秘書處昨於會議開始前稱，於6月13日接獲市民陳麗娟的電郵，指有人利用其姓名及身分證號碼首四位數字申述，並就此向警方備案。秘書處表示，經驗證後相信陳不曾提出有關申述，經她嚴正要求後，將會刪除有關申述。翻查申述書，該聲稱來自「陳麗娟」的申述，反對於高球場興建公營房屋，理由為「愛護珍貴物種，保護罕有動物居住地」。

警方回應查詢證實接獲71歲姓陳女子報案，指收到一份文件聲稱報案人已提交申述書，並擔心個人資料被人盜用，已將案件列作「雜項資料」。

埃及前總領事稱助招商 高球會證領事免費打波

此外，繼多名政商界人士如恒地創辦人李兆基的女婿李寧、商經局前局長馬時亨等出席早前的公聽會，昨公聽會申述者亦近乎一面倒反對建屋，包括埃及前駐港總領事Amr El Henawy。他在會上稱，自己目前是生意人，認為香港文化非常多元化，亦有很多機遇，有助連結內地及亞洲；香港需要粉嶺高球場以舉辦國際大型賽事，阿拉伯國家的人喜愛打高球，保留高球場除有助香港形象，亦能成為本港另一種社交網路，有助對外尤其中東及沙特等地方招商。

Amr El Henawy說，各國駐港領事可享用香港哥爾夫球會免費會籍，承認擔任領事期間亦曾享用該會服務。他回覆本報查詢稱，各國駐港領事會到球會打波或聯誼，有助建立拓展人際關係及網絡。高球會回覆時承認領事均獲「打波權」（playing rights），以交流各國文化。翻查資料，Amr El Henawy於2020年11月至今年1月擔任埃及駐港總領事。

社協：仍有兩個半球場 無阻辦賽

盛智文昨亦表明反對建屋的立場，反問「你會不會在海洋公園建屋？」他建議政府收回部分高球場用地後，將用地交由高球會管理，並要求每日向公眾開放。

至於支持建屋的社區組織協會昨到場請願，要求建屋1.2萬伙的計劃不變。社協副主任施麗珊於會上稱，建屋方案是經公眾諮詢及平衡各方面需求，可緩解基層住屋需求。她說，反對建屋者認為高球場有助香港經濟及提高國際形象，但實質建屋後仍有「兩個半球場」可用，無阻舉辦國際賽事，而目前香港有22萬基層居民住在劏房，是「香港之恥」。

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