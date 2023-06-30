灣區手記：嘟嘟嘟嘟 ／文：尚東美

這設計出發點很好，就是提醒大家注意安全，而且也十分靈敏，但凡有一個人沒佩戴安全帶，全車都一直聽到「嘟嘟嘟嘟」。

然而問題也就出在這。記得有一次，雖然司機在開車前多番高喊「扣好安全帶」，但一來蓋不過乘客的聊天聲浪，二來就算大家聽到，總有乘客因為心不在焉沒注意，結果司機多次叫喊、「嘟嘟嘟嘟」伴奏。

再者，一架旅遊巴45個座位，只要一個座位的安全帶沒扣好都會繼續「嘟嘟嘟嘟」，就算陸續有乘客醒覺、連忙扣上，但是「嘟嘟嘟嘟」之聲仍然不止，這時車上眾人四處張望，想尋找是誰可以那麼「無動於中」？

遺憾是，那幾次結果還是一樣，擾攘一輪之後，司機為免延誤開車而放棄，於是一路上大家都聽着「嘟嘟嘟嘟」，能忍受倒還好，忍受不了的不單不能小憩休息，全程還真的會被「嘟」得頭昏腦脹。筆者更擔心的是，在「嘟嘟嘟嘟」之下，司機會否受到影響，不能專心駕駛？如果會，那麼為了安全的設計反而令行車更不安全了。

終於捱到落車，卻聽到旁邊一男子跟他朋友說：「這車是不是壞了，一直在嘟，害我都聽不清抖音了」，這時候筆者只感到四周有多道異樣目光直往男子身上射去，彷彿終於找到「真兇」。

文：尚東美