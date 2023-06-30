明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：跨境理財通 兩地同最盼增產品種類 服務推出逾年 恒生報告：改進購買流程是另一關注

【明報專訊】國際諮詢機構貝恩公司與恒生銀行早前發布的《粵港澳大灣區個人金融服務報告：金融服務助力跨境生活》研究報告指出，超過五成以上的內地及香港受訪者最希望跨境理財通增加產品種類，四成以上希望改進現時跨境理財通購買產品的流程，這些都會是他們考慮未來使用或加碼跨境金融投資的重要考慮因素。

跨境金融產品

已買想買者較2020年增

貝恩公司去年底、即兩地未恢復通關時訪問2538名大灣區客戶得出今次研究報告，並將結果與2020年11月的同類研究結果比較，以了解這兩年來跨境金融需求和偏好的變化。報告指出，大灣區居民中，已投資購買跨境理財和保險產品的客戶比例較2020年高，超過50%的內地受訪者和約35%的香港受訪者已購買或有興趣購買跨境金融產品服務。報告又指出，有興趣在未來購買跨境金融產品的客戶比例略跌，但認為與長期疫情封控有關，並不意味大灣區跨境金融市場前景不佳。

報告顯示，雖然受訪者對跨境理財服務的興趣略減，但仍有超過三分之一內地客戶有意在未來3年內購買跨境理財產品，也有近四分之一香港客戶表達出對跨境理財產品的興趣。另外，跨境理財產品在較富有群組更受歡迎——在資產超過100萬人民幣或港元的客戶中，有64%內地客戶和46%香港客戶有興趣又或已購買跨境理財產品。

眾多跨境理財產品中，兩地受訪者對於「跨境理財通」的興趣最高，不過對比現時跨境理財通的產品，有50%內地受訪者及61%香港受訪者最希望是能夠增加更多產品種類，包括風險級別更高、資產類型不同的理財產品；此外，有約39%內地受訪者及51%香港受訪者也希望可改善現時購買跨境理財通產品的流程，以及能在不用離境的情况下，於本地獲得跨境理財諮詢建議及產品資訊。這結果反映目前跨境理財通在產品風險種類及行銷上的限制，令產品選擇較少和難以獲取專家建議的不足。

港保險產品

30%內地人視資產轉移方法

除了理財產品，保險也是兩地投資者較關心的跨境金融服務，雖然目前兩地無跨境保險銷售的監管機制，但過去兩年跨境購買保險產品的兩地投資者在增加。研究報告顯示，香港和內地客戶購買跨境保險產品的原因各有不同。48%的香港受訪者購買內地保險目的是滿足自己需求，如內地醫療保障，也有43%是想將部分資產轉移內地。相比之下，53%內地受訪者覺得香港保險產品功能較好，更具吸引力；客戶體驗、產品說明等方面較佳也是促使他們購買香港保險產品的原因。此外，亦有30%內地受訪者將香港保險產品視為資產轉移的方法。

明報記者

上 / 下一篇新聞

城規申述有人遭冒認 反高球場建屋 最後一場公聽會今晨結束 再定日期審議
城規申述有人遭冒認 反高球場建屋 最後一場公聽會今晨結束 再定日期審議
前環諮委員提不記名投票 政府：無向城規委員施壓
前環諮委員提不記名投票 政府：無向城規委員施壓
即日未有結論 倘建屋進度勢再延
即日未有結論 倘建屋進度勢再延
參加教局「強項為本小組」 首做街訪問陌生人意見 巴士迷自閉生 做交通研究開心扉
參加教局「強項為本小組」 首做街訪問陌生人意見 巴士迷自閉生 做交通研究開心扉
平機會研究：逾八成教師稱教務繁 難推融合教育
平機會研究：逾八成教師稱教務繁 難推融合教育
不察內地不處理未生效保單 汽車會棄七一港車北上巡遊
不察內地不處理未生效保單 汽車會棄七一港車北上巡遊
開心購物節明啟 兩月6000舖送15億元禮品
開心購物節明啟 兩月6000舖送15億元禮品
「飄吓飄吓好煩」 設計師扯國旗區旗旗杆認罪
「飄吓飄吓好煩」 設計師扯國旗區旗旗杆認罪
刑毁毆打 逼營運商交月費逐盒拆帳 警搗壟斷地盤飯盒黑幫
刑毁毆打 逼營運商交月費逐盒拆帳 警搗壟斷地盤飯盒黑幫
認理大外暴動 8人囚32至45月
認理大外暴動 8人囚32至45月
退學港大生稱僅屬「充數」 讀新婚妻求情信哽咽
退學港大生稱僅屬「充數」 讀新婚妻求情信哽咽
亡父槍彈棄垃圾桶旁 子偕兩裝修工被捕
亡父槍彈棄垃圾桶旁 子偕兩裝修工被捕
冰毒充茶葉包 工廈檢億元毒拘兩男
冰毒充茶葉包 工廈檢億元毒拘兩男
走私貨車檢魚翅花膠紅珊瑚
走私貨車檢魚翅花膠紅珊瑚
護士1年2925離職 醫局展望外聘 環球醫才計劃推出 料今年至少10專科醫來港
護士1年2925離職 醫局展望外聘 環球醫才計劃推出 料今年至少10專科醫來港
港未批註冊 灣區放射師計劃難產
港未批註冊 灣區放射師計劃難產
醫學遺傳明起醫局接辦 兒童醫院應診
醫學遺傳明起醫局接辦 兒童醫院應診
彭引Ig撕紙相證棄政綱 官抱疑 彭卓棋：明眼人都知我哋縮咗 官：沒附文字選民未必知
彭引Ig撕紙相證棄政綱 官抱疑 彭卓棋：明眼人都知我哋縮咗 官：沒附文字選民未必知
控：彭曾引《榮光》歌詞 官：不感興趣
控：彭曾引《榮光》歌詞 官：不感興趣
灣區手記：嘟嘟嘟嘟 ／文：尚東美
灣區手記：嘟嘟嘟嘟 ／文：尚東美
【Emily】圓明園4獸下周聚首城大 9月起展全套十二生肖仿製品
【Emily】圓明園4獸下周聚首城大 9月起展全套十二生肖仿製品
【Emily】七一掛3萬國旗區旗 卓永興：推愛國情懷
【Emily】七一掛3萬國旗區旗 卓永興：推愛國情懷
【Emily】M+草間彌生展 移師西班牙
【Emily】M+草間彌生展 移師西班牙
【Emily】機場裝240鏡頭 製全景影像測甩漏
【Emily】機場裝240鏡頭 製全景影像測甩漏
【Emily】中大：醫健通有助糖尿病人控血糖
【Emily】中大：醫健通有助糖尿病人控血糖
【Emily】梁劉柔芬出故事書 盼助年輕人穩步人生
【Emily】梁劉柔芬出故事書 盼助年輕人穩步人生