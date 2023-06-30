大灣區GBA專題：跨境理財通 兩地同最盼增產品種類 服務推出逾年 恒生報告：改進購買流程是另一關注

跨境金融產品

已買想買者較2020年增

貝恩公司去年底、即兩地未恢復通關時訪問2538名大灣區客戶得出今次研究報告，並將結果與2020年11月的同類研究結果比較，以了解這兩年來跨境金融需求和偏好的變化。報告指出，大灣區居民中，已投資購買跨境理財和保險產品的客戶比例較2020年高，超過50%的內地受訪者和約35%的香港受訪者已購買或有興趣購買跨境金融產品服務。報告又指出，有興趣在未來購買跨境金融產品的客戶比例略跌，但認為與長期疫情封控有關，並不意味大灣區跨境金融市場前景不佳。

報告顯示，雖然受訪者對跨境理財服務的興趣略減，但仍有超過三分之一內地客戶有意在未來3年內購買跨境理財產品，也有近四分之一香港客戶表達出對跨境理財產品的興趣。另外，跨境理財產品在較富有群組更受歡迎——在資產超過100萬人民幣或港元的客戶中，有64%內地客戶和46%香港客戶有興趣又或已購買跨境理財產品。

眾多跨境理財產品中，兩地受訪者對於「跨境理財通」的興趣最高，不過對比現時跨境理財通的產品，有50%內地受訪者及61%香港受訪者最希望是能夠增加更多產品種類，包括風險級別更高、資產類型不同的理財產品；此外，有約39%內地受訪者及51%香港受訪者也希望可改善現時購買跨境理財通產品的流程，以及能在不用離境的情况下，於本地獲得跨境理財諮詢建議及產品資訊。這結果反映目前跨境理財通在產品風險種類及行銷上的限制，令產品選擇較少和難以獲取專家建議的不足。

港保險產品

30%內地人視資產轉移方法

除了理財產品，保險也是兩地投資者較關心的跨境金融服務，雖然目前兩地無跨境保險銷售的監管機制，但過去兩年跨境購買保險產品的兩地投資者在增加。研究報告顯示，香港和內地客戶購買跨境保險產品的原因各有不同。48%的香港受訪者購買內地保險目的是滿足自己需求，如內地醫療保障，也有43%是想將部分資產轉移內地。相比之下，53%內地受訪者覺得香港保險產品功能較好，更具吸引力；客戶體驗、產品說明等方面較佳也是促使他們購買香港保險產品的原因。此外，亦有30%內地受訪者將香港保險產品視為資產轉移的方法。

明報記者