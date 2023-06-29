議員倡醫療券三甲醫院福建准用 盧寵茂：正訂標準擴範圍

稱負責人具港資歷更理想

政務司副司長卓永興昨率領盧寵茂及勞福局長孫玉菡出席前廳交流會，盧寵茂會後表示，有議員提出擴大長者醫療券使用範圍至內地三甲醫院，甚至在福建增設使用點，因本港不少長者計劃在福建養老。盧稱局方正積極訂立標準，很快會提出申請方法，讓更多採用「香港管理模式」並熟悉醫療券的內地醫療機構申請加入計劃，特別是負責人具備香港資歷會更理想。

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣稱，不少港人北上工作，會上討論不止關注較多港人養老的廣東和福建，多名議員亦提出涵蓋「三甲醫院」。她引述盧寵茂回覆稱公帑需小心運用，以免有人以券取藥後變賣或折現現金，港式管理則可讓政府監管機構醫療程序和行政管治。不過她認為三甲醫院有質素保證，且病人選擇醫療服務要自行承擔風險，政府不應被港式管理要求限制。

林哲玄：港式管理非必要

醫衛界議員林哲玄稱，不掌握福建有多少醫療機構採用港式管理，最重要是符合客觀質素，例如使用國際通用醫療指引、儀器和設備且數據透明，毋須一定要港式管理，「是不是香港模式就天下無敵呢？」

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，大部分港式管理醫療機構本身在港設有醫療集團，政府可主動聯絡邀請參與，不必要待內地醫療機構申請。至於三甲醫院，彭相信醫療質素有保證，惟本港未有認可的標準，建議下一步才考慮加入醫療券。

至於政府正研究與內地建立恒常器官移植互助機制，盧寵茂昨稱仍在「落實細節」，包括航班或高鐵等運輸途經，以及器官過關牽涉的法律問題，冀做到流程暢順無阻，確保器官質素，目標今年內落實機制。