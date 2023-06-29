明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

議員倡醫療券三甲醫院福建准用 盧寵茂：正訂標準擴範圍

【明報專訊】政府正研究將長者醫療券在大灣區使用範圍，擴至港大深圳醫院以外的醫療機構。醫務衛生局長盧寵茂昨日出席立法會前廳交流會後表示，有議員提出擴大使用範圍至福建，因該處有不少港人養老，他形容建議非常有建設性，並稱政府會優先在有較多本港長者安老的內地城市設立醫療券使用點。

稱負責人具港資歷更理想

政務司副司長卓永興昨率領盧寵茂及勞福局長孫玉菡出席前廳交流會，盧寵茂會後表示，有議員提出擴大長者醫療券使用範圍至內地三甲醫院，甚至在福建增設使用點，因本港不少長者計劃在福建養老。盧稱局方正積極訂立標準，很快會提出申請方法，讓更多採用「香港管理模式」並熟悉醫療券的內地醫療機構申請加入計劃，特別是負責人具備香港資歷會更理想。

立法會衛生事務委員會委員陳凱欣稱，不少港人北上工作，會上討論不止關注較多港人養老的廣東和福建，多名議員亦提出涵蓋「三甲醫院」。她引述盧寵茂回覆稱公帑需小心運用，以免有人以券取藥後變賣或折現現金，港式管理則可讓政府監管機構醫療程序和行政管治。不過她認為三甲醫院有質素保證，且病人選擇醫療服務要自行承擔風險，政府不應被港式管理要求限制。

林哲玄：港式管理非必要

醫衛界議員林哲玄稱，不掌握福建有多少醫療機構採用港式管理，最重要是符合客觀質素，例如使用國際通用醫療指引、儀器和設備且數據透明，毋須一定要港式管理，「是不是香港模式就天下無敵呢？」

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，大部分港式管理醫療機構本身在港設有醫療集團，政府可主動聯絡邀請參與，不必要待內地醫療機構申請。至於三甲醫院，彭相信醫療質素有保證，惟本港未有認可的標準，建議下一步才考慮加入醫療券。

至於政府正研究與內地建立恒常器官移植互助機制，盧寵茂昨稱仍在「落實細節」，包括航班或高鐵等運輸途經，以及器官過關牽涉的法律問題，冀做到流程暢順無阻，確保器官質素，目標今年內落實機制。

相關字詞﹕彭鴻昌 林哲玄 陳凱欣 盧寵茂 港大深圳醫院 醫療券

上 / 下一篇新聞

免試認可醫學院 首涵內地港生可報課程 議員：助家境欠佳優秀生 北上升學回港執業
免試認可醫學院 首涵內地港生可報課程 議員：助家境欠佳優秀生 北上升學回港執業
聯招取錄醫科生 港大41%新低 中大續逾六成
聯招取錄醫科生 港大41%新低 中大續逾六成
非救生員當值時段 兩七旬早泳常客溺斃
非救生員當值時段 兩七旬早泳常客溺斃
愛國主義教育法草案京出爐 企業宗教傳媒家長有責 第22條涉港：國家採措施推國情教育
愛國主義教育法草案京出爐 企業宗教傳媒家長有責 第22條涉港：國家採措施推國情教育
央視訪問 李家超：不同領域感受到「軟對抗」
央視訪問 李家超：不同領域感受到「軟對抗」
基委會換屆譚惠珠陳弘毅卸任 陳籲青年對一國兩制保持希望
基委會換屆譚惠珠陳弘毅卸任 陳籲青年對一國兩制保持希望
一涉與14歲女性交教師准保釋 涉肛交消防同獲批
一涉與14歲女性交教師准保釋 涉肛交消防同獲批
暑熱指引難執行 建造商會擬研新版 消息指將諮詢業界政府 工會冀更人性化「不能差過現指標」
暑熱指引難執行 建造商會擬研新版 消息指將諮詢業界政府 工會冀更人性化「不能差過現指標」
棄政綱以為好安全 彭：自傲有代價 選舉語言誇張 官質疑欺騙選民
棄政綱以為好安全 彭：自傲有代價 選舉語言誇張 官質疑欺騙選民
官批「看不出有愛心」 保良局前職員虐兒囚半年
官批「看不出有愛心」 保良局前職員虐兒囚半年
審訊56日 立場案10．4裁決 辯方續陳辭：控方亦無反駁立場目的「報道新聞」
審訊56日 立場案10．4裁決 辯方續陳辭：控方亦無反駁立場目的「報道新聞」
大麻糖案控3罪 25歲父被拒保釋
大麻糖案控3罪 25歲父被拒保釋
重新適應生活壓力增 家庭開心指數遜疫下 「唔係通關就順利」 學者促關注精神健康
重新適應生活壓力增 家庭開心指數遜疫下 「唔係通關就順利」 學者促關注精神健康
「有心業主」租出 喵坊覓得新廠址
「有心業主」租出 喵坊覓得新廠址
的士禮貌運動 推動司機乘客以禮相待
的士禮貌運動 推動司機乘客以禮相待
岑子杰爭承認海外同性婚姻 終極上訴 稱應保障核心權利
岑子杰爭承認海外同性婚姻 終極上訴 稱應保障核心權利
生成式AI融入產品 數碼港一半初創已用將用
生成式AI融入產品 數碼港一半初創已用將用
「一項目一營造師」 學會推動內地互認
「一項目一營造師」 學會推動內地互認
大灣區GBA專題：申領內地居住證 享租樓駕車便利
大灣區GBA專題：申領內地居住證 享租樓駕車便利
大灣區GBA專題：恒地香港寬頻等奪大灣區ESG企業獎
大灣區GBA專題：恒地香港寬頻等奪大灣區ESG企業獎
大灣區GBA專題：深圳改造10停車場 迎港車北上
大灣區GBA專題：深圳改造10停車場 迎港車北上
【Emily】內地紅星今港表演 葉劉跟得貼 問康署何未大事宣傳？
【Emily】內地紅星今港表演 葉劉跟得貼 問康署何未大事宣傳？
【Emily】李家超央視受訪 向重慶火鍋「示愛」
【Emily】李家超央視受訪 向重慶火鍋「示愛」
【Emily】荔枝角收押所重建 工程費料逾55億
【Emily】荔枝角收押所重建 工程費料逾55億
【Emily】利敏貞與Hello Kitty合照 楊何蓓茵稱少女心不會變
【Emily】利敏貞與Hello Kitty合照 楊何蓓茵稱少女心不會變
【Emily】香港國際廉政學院提早「備課」
【Emily】香港國際廉政學院提早「備課」
【Emily】做緊保養工程 高街舊精神病院 拱形遊廊9月開放
【Emily】做緊保養工程 高街舊精神病院 拱形遊廊9月開放