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港聞

港聞二

一涉與14歲女性交教師准保釋 涉肛交消防同獲批

【明報專訊】警方在調查手機盜竊案期間發現一名14歲女童身上有瘀傷，揭發她疑透過交友程式認識數名男子及與他們發生性行為。6名涉案男子包括兩名教師、一名消防員及一名地政主任，被控「與年齡在16歲以下的女童性交」等9罪，上周首次提堂後全部人須還押。其中一名教師及消防員昨在高院申請保釋，法官張慧玲考慮雙方陳辭後，批准二人申請。

須日日報到 消防保釋金20萬

昨日申請保釋的被告為教師譚兆竣（25歲）及消防員曹杰庭（28歲），代表答辯方的律政司反對。法官最終批准譚以現金2.5萬元及人事擔保2.5萬、曹以現金15萬及人事擔保5萬的保釋，另外兩人須交出旅遊證件、不得離港、居於報稱地址、不得接觸控方證人及每天向警署報到。

案中6名被告依次為譚兆竣、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、曹杰庭、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。6人分別被控「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪，涉及14歲女童X，控罪日子介乎2023年5月3日至6月2日。曹杰庭另被控「與21歲以下女童作出肛交」罪、文家榮及黃栢康分別被控管有兒童色情物品、襲擊致造成身體傷害罪。

【案件編號：HCCP 428/23】

相關字詞﹕保釋條件 消防員 教師 與16歲以下女童非法性交

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