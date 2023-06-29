一涉與14歲女性交教師准保釋 涉肛交消防同獲批

須日日報到 消防保釋金20萬

昨日申請保釋的被告為教師譚兆竣（25歲）及消防員曹杰庭（28歲），代表答辯方的律政司反對。法官最終批准譚以現金2.5萬元及人事擔保2.5萬、曹以現金15萬及人事擔保5萬的保釋，另外兩人須交出旅遊證件、不得離港、居於報稱地址、不得接觸控方證人及每天向警署報到。

案中6名被告依次為譚兆竣、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、曹杰庭、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。6人分別被控「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪，涉及14歲女童X，控罪日子介乎2023年5月3日至6月2日。曹杰庭另被控「與21歲以下女童作出肛交」罪、文家榮及黃栢康分別被控管有兒童色情物品、襲擊致造成身體傷害罪。

【案件編號：HCCP 428/23】