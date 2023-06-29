基委會換屆譚惠珠陳弘毅卸任 陳籲青年對一國兩制保持希望

黃玉山接替譚任副主任

黃玉山及新委員、立法會選委界議員李浩然均稱，陳弘毅學術地位無可取代，相信他會繼續參與相關工作。黃玉山向本報說，今後會繼續徵求陳弘毅意見，相信他樂意幫忙，他又說陳擔任委員25年，「可能他覺得差不多，要休息一下」。

陳稱一國兩制路崎難行

信普通法制跨越2047

陳弘毅昨日回覆時，引述即將投稿本報的文章回顧他1997年至今的經歷，稱事後看來，一國兩制道路崎嶇難行、中央與民主派及其支持者互動每况愈下，到2019年修例風波，一國兩制愈走愈窄，甚至「瀕臨破產邊緣」，才有國安法及新選制。他相信中央仍堅持一國兩制方針，相信一國兩制及普通法制度可在2047年後繼續實施，「希望香港的年輕人、我們港大法律學院的學生和我一樣，對於一國兩制和香港的未來，保持信心和希望」。

陳弘毅是憲法專家，研究內地及香港法制，並不時評論香港法律議題，在2019年政府修訂《逃犯條例》時曾提倡替代方案；2021年中央重寫香港選制時也曾提倡保留由香港啟動政改的「五部曲」程序。譚惠珠則由2018年起接替梁愛詩，出任委員會副主任。

23條立法 黃：會助反映意見

本屆政府目標最遲明年內完成《基本法》23條立法，黃玉山說，23條立法屬特區政府本地立法，但基本法委員會同樣關心及關注，會協助蒐集及反映意見。李浩然則說希望可扮演橋樑角色，一方面將本地市民意見反映給中央，也反映內地考慮。李補充，委員會除了法律專業上提供意見、研究及推廣《基本法》，令國際社會明白香港推行情况。

另外，基本法委員會副主任張勇在本月中一個法學論壇上重申，一國兩制是港澳回歸後最佳制度安排，要長期堅持，並要堅持一國、尊重兩制差異，「聚焦制度構建，解決現實問題」。