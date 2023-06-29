央視訪問 李家超：不同領域感受到「軟對抗」

保安局長鄧炳強早前接受《星島日報》訪問時稱，擔心有人利用或騎劫七一危害國安，要小心應對，不可掉以輕心。

因應七一升旗禮，運輸署昨稱，周五凌晨至周六中午將臨時封閉博覽道和龍和道等路段。公共運輸營辦商亦會張貼通告，通知乘客部分巴士路線改道及遷移車站。

國安處特刊涵未審結案件

提「黎智英團伙案非法初選案」

另外，《港區國安法》實施3周年在即，警方國安處昨日出版國安處成立3周年紀念特刊《護港》，回顧警隊維護國安工作，當中圖文並茂講述多宗國安案件執法行動，其中部分案件仍未完成審訊程序，包括以「黎智英團伙案」、「支聯會案」和「35+非法初選案」等字眼指稱，又提到「反中亂港分子」陸續被送往法庭，部分標誌性國安案件已確立案例並形成「鐵案」，包括「唐英傑案」及「羊書案」（羊村繪本案）等。警務處長蕭澤頤在序言稱「在雷厲風行的執法下，危害國家安全的頭目相繼落網」，社會回復安寧，惟仍潛藏國安風險，絕不能掉以輕心。