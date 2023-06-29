愛國主義教育法草案京出爐 企業宗教傳媒家長有責 第22條涉港：國家採措施推國情教育

《愛國主義教育法》全文5章38條，根據總則第一條，制定該法是為「加強新時代愛國主義教育，傳承和弘揚愛國主義精神，凝聚全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的磅礡力量」。其中第22條提及港澳台，列明「國家採取措施」開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，「自覺維護國家統一和民族團結」；條文未特別提及港澳台人士的職責。

「不得有」行為包括否認侵略屠殺

該法例就着全國不同群體列明職責、實施措施等，包括中央及地方愛國主義教育主管部門、教育界、企業、行業協會商會、宗教團體等，其中提到未成人的父母或其他監護人「應把熱愛祖國融入家庭教育」。條文亦列出「不應有的行為」，包括侵佔、破壞愛國主義教育設施，否認侵略行為和屠殺慘案等；教育、新聞出版、電影文化、文物等部門應制止有關行為，依法處罰，若構成犯罪會追究刑事責任。

身在北京的李慧琼日前表示，預料愛國主義教育法不會納入《基本法》附件三，她昨日建議港府，除了第22條之外都可參考該法例做好愛國教育，重申一國兩制無礙愛國主義教育在港推行。她舉例，條文提到要保護管理並利用「紅色資源」，而港府過往無刻意保護，希望政府考慮在這方面加強工作。

被問到愛國主義如何融入教育體系，李慧琼認為本港愛國主義教育已有一定基礎，建議大學安排學生在大灣區就學一個學期，加強對內地的理解。

李慧琼倡多保護「紅色資源」

劉兆佳：港難全跟法例要求

全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，該法完全在港實施有難度，本港愛國主義教育應突顯香港與內地命運共同體的關係、突出某程度的「去殖民化」等。劉稱，本港與內地推行愛國主義教育的起步點不同，亦難有內地政府的動員組織能力，因此難以全跟法例要求，關鍵是推動愛國主義的目標與法例一致。他相信，中央定會容許特區政府按本地情况，尋找一個可順利推動愛國教育、又不至社會矛盾的方式，否則可能引起反效果。