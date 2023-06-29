明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

愛國主義教育法草案京出爐 企業宗教傳媒家長有責 第22條涉港：國家採措施推國情教育

【明報專訊】全國人大常委會第三次會議昨日結束，人大常委會公布《中華人民共和國愛國主義教育法》草案諮詢公眾，條文列明社會不同群體的職責、實施措施等，涵蓋企業、傳媒、學校、宗教團體等，其中僅第22條提及本港。條文涉及層面廣泛，除了政府及機構層面有責任，家長也有責任，「把熱愛祖國融入家庭教育」。人大常委李慧琼認為，愛國主義教育法雖不納入《基本法》附件三在港實施，但認為若條文合適都可在港實施。

《愛國主義教育法》全文5章38條，根據總則第一條，制定該法是為「加強新時代愛國主義教育，傳承和弘揚愛國主義精神，凝聚全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的磅礡力量」。其中第22條提及港澳台，列明「國家採取措施」開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華優秀傳統文化的認同，「自覺維護國家統一和民族團結」；條文未特別提及港澳台人士的職責。

「不得有」行為包括否認侵略屠殺

該法例就着全國不同群體列明職責、實施措施等，包括中央及地方愛國主義教育主管部門、教育界、企業、行業協會商會、宗教團體等，其中提到未成人的父母或其他監護人「應把熱愛祖國融入家庭教育」。條文亦列出「不應有的行為」，包括侵佔、破壞愛國主義教育設施，否認侵略行為和屠殺慘案等；教育、新聞出版、電影文化、文物等部門應制止有關行為，依法處罰，若構成犯罪會追究刑事責任。

身在北京的李慧琼日前表示，預料愛國主義教育法不會納入《基本法》附件三，她昨日建議港府，除了第22條之外都可參考該法例做好愛國教育，重申一國兩制無礙愛國主義教育在港推行。她舉例，條文提到要保護管理並利用「紅色資源」，而港府過往無刻意保護，希望政府考慮在這方面加強工作。

被問到愛國主義如何融入教育體系，李慧琼認為本港愛國主義教育已有一定基礎，建議大學安排學生在大灣區就學一個學期，加強對內地的理解。

李慧琼倡多保護「紅色資源」

劉兆佳：港難全跟法例要求

全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為，該法完全在港實施有難度，本港愛國主義教育應突顯香港與內地命運共同體的關係、突出某程度的「去殖民化」等。劉稱，本港與內地推行愛國主義教育的起步點不同，亦難有內地政府的動員組織能力，因此難以全跟法例要求，關鍵是推動愛國主義的目標與法例一致。他相信，中央定會容許特區政府按本地情况，尋找一個可順利推動愛國教育、又不至社會矛盾的方式，否則可能引起反效果。

相關字詞﹕劉兆佳 李慧琼 愛國主義教育法

上 / 下一篇新聞

免試認可醫學院 首涵內地港生可報課程 議員：助家境欠佳優秀生 北上升學回港執業
免試認可醫學院 首涵內地港生可報課程 議員：助家境欠佳優秀生 北上升學回港執業
聯招取錄醫科生 港大41%新低 中大續逾六成
聯招取錄醫科生 港大41%新低 中大續逾六成
非救生員當值時段 兩七旬早泳常客溺斃
非救生員當值時段 兩七旬早泳常客溺斃
央視訪問 李家超：不同領域感受到「軟對抗」
央視訪問 李家超：不同領域感受到「軟對抗」
基委會換屆譚惠珠陳弘毅卸任 陳籲青年對一國兩制保持希望
基委會換屆譚惠珠陳弘毅卸任 陳籲青年對一國兩制保持希望
一涉與14歲女性交教師准保釋 涉肛交消防同獲批
一涉與14歲女性交教師准保釋 涉肛交消防同獲批
議員倡醫療券三甲醫院福建准用 盧寵茂：正訂標準擴範圍
議員倡醫療券三甲醫院福建准用 盧寵茂：正訂標準擴範圍
暑熱指引難執行 建造商會擬研新版 消息指將諮詢業界政府 工會冀更人性化「不能差過現指標」
暑熱指引難執行 建造商會擬研新版 消息指將諮詢業界政府 工會冀更人性化「不能差過現指標」
棄政綱以為好安全 彭：自傲有代價 選舉語言誇張 官質疑欺騙選民
棄政綱以為好安全 彭：自傲有代價 選舉語言誇張 官質疑欺騙選民
官批「看不出有愛心」 保良局前職員虐兒囚半年
官批「看不出有愛心」 保良局前職員虐兒囚半年
審訊56日 立場案10．4裁決 辯方續陳辭：控方亦無反駁立場目的「報道新聞」
審訊56日 立場案10．4裁決 辯方續陳辭：控方亦無反駁立場目的「報道新聞」
大麻糖案控3罪 25歲父被拒保釋
大麻糖案控3罪 25歲父被拒保釋
重新適應生活壓力增 家庭開心指數遜疫下 「唔係通關就順利」 學者促關注精神健康
重新適應生活壓力增 家庭開心指數遜疫下 「唔係通關就順利」 學者促關注精神健康
「有心業主」租出 喵坊覓得新廠址
「有心業主」租出 喵坊覓得新廠址
的士禮貌運動 推動司機乘客以禮相待
的士禮貌運動 推動司機乘客以禮相待
岑子杰爭承認海外同性婚姻 終極上訴 稱應保障核心權利
岑子杰爭承認海外同性婚姻 終極上訴 稱應保障核心權利
生成式AI融入產品 數碼港一半初創已用將用
生成式AI融入產品 數碼港一半初創已用將用
「一項目一營造師」 學會推動內地互認
「一項目一營造師」 學會推動內地互認
大灣區GBA專題：申領內地居住證 享租樓駕車便利
大灣區GBA專題：申領內地居住證 享租樓駕車便利
大灣區GBA專題：恒地香港寬頻等奪大灣區ESG企業獎
大灣區GBA專題：恒地香港寬頻等奪大灣區ESG企業獎
大灣區GBA專題：深圳改造10停車場 迎港車北上
大灣區GBA專題：深圳改造10停車場 迎港車北上
【Emily】內地紅星今港表演 葉劉跟得貼 問康署何未大事宣傳？
【Emily】內地紅星今港表演 葉劉跟得貼 問康署何未大事宣傳？
【Emily】李家超央視受訪 向重慶火鍋「示愛」
【Emily】李家超央視受訪 向重慶火鍋「示愛」
【Emily】荔枝角收押所重建 工程費料逾55億
【Emily】荔枝角收押所重建 工程費料逾55億
【Emily】利敏貞與Hello Kitty合照 楊何蓓茵稱少女心不會變
【Emily】利敏貞與Hello Kitty合照 楊何蓓茵稱少女心不會變
【Emily】香港國際廉政學院提早「備課」
【Emily】香港國際廉政學院提早「備課」
【Emily】做緊保養工程 高街舊精神病院 拱形遊廊9月開放
【Emily】做緊保養工程 高街舊精神病院 拱形遊廊9月開放