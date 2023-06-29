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「一項目一營造師」 學會推動內地互認

【明報專訊】本港多個大型基建項目即將上馬，香港營造師學會會長孟家榮昨日表示，估計業界未來至少需要額外500名營造管理人才，有見及此，學會正積極與內地專業建造師對接，同時推動「一個建築項目＋一個註冊營造師」，以確保項目管理的質素。

未來基建料需500管理人才

營造師（Construction Manager）為工程項目的統帥，負責協調、監督、檢討整個項目工程，並涵蓋多項建築專業及工地管理，需兼顧人力資源、機械運用等。孟家榮說，現時社會對建造工程管理的期望漸高，加上政府未來數年的基本工程開支預計逐步增至每年逾1000億元，聯同私營項目，整體工程總量將增至每年約3000億元，估計額外需要500名營造管理人才，惟本港只有約260名註冊營造師，反映管理人才需求殷切。

赴粵考察商討互認

孟稱，有見及此，學會早前赴廣東考察，與廣東相關機構和單位商討兩地營造及建造人才資格互認事宜，並簽訂備忘錄，以鼓勵內地專才來港工作，並會持續推進相關工作。

孟家榮又指出，行業現時人工標準理想，具一定經驗的營造師月薪達6萬元，日後隨着資歷和經驗提升，月薪或可達6位數。他補充，成為營造師學會會員除具備工程專業知識要求外，亦要考核綜合管理能力，包括項目溝通協調、項目預算、安全管理等方面，強調營造師是一個「各領域都識一點」的通才。

相關字詞﹕建造業 基建

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