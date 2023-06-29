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港聞二

生成式AI融入產品 數碼港一半初創已用將用

【明報專訊】生成式人工智能（Generative AI）透過學習大量數據，生成新的文字、圖像和語音內容，被視為科技發展大趨勢。數碼港約一半初創企業已應用或將應用生成式AI融入產品和服務，包括推出智能客服自動回答問題，減少人力成本和等待時間；有企業設計英語會話App，與AI即時語音對話，提高學習成果。數碼港創業家總監蘇雅麗稱，生成式AI產品切實地解決生活不同困難，相信會有愈來愈多人使用，政府亦積極推動發展，不少企業陸續將AI在新市場上開拓，形容AI從正面上發展。

稱可取代重複工作 同時創職

人工智能是數碼港專注發展的三大科技範疇之一，園區1900間企業中，約一半初創企業已應用或將應用生成式AI融入產品，涵蓋金融科技、數碼娛樂及智慧生活。蘇雅麗認為AI可取代重複及瑣碎的工作，但同時亦創造出新職位，如數據分析師等，認為是技術上獲提升，以提高效率。

學習外語時，語境很關鍵。生成式AI融入英語會話教學的應用程式Lango，學生可與虛擬交流生角色即時互動交流，訓練學生說英語，又會為學生讀音逐字評分。Lango亦因應港生需要加入模擬DSE小組討論，為考生提供50種口試訓練主題，需按情况搶答及回應其他AI考生的發言。

數碼解決方案平台則推出智能物管Butler樓宇優化系統，為物管公司提升物業管理系統，包括管理發票、通告及設施預訂等服務；住客無需下載應用程式，直接用WhatsApp與AI管家對話，以接收管理費收據、獲取大廈通知、預訂家居清潔等服務。Butler Asia指以往物管非常依賴大廈管理員，該系統可免卻打電話等工序，節省四至五成時間。

為機構提供「智能數碼員工」平台的Set Sail，服務包括客戶銷售、客戶服務及企業內部支援，透過生成式AI取代真人客服，用家尤如與真人售貨員對話，以獲得產品推薦、比較等。Asiabots則提供企業級別的AI服務方案，包括智能客服大使（A.I. Ambassador），該公司稱AI能協助機構解決逾八成問題，「之後由人去解決人先解決到嘅問題」。

明報記者

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