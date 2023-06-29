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港聞

港聞二

岑子杰爭承認海外同性婚姻 終極上訴 稱應保障核心權利

【明報專訊】2013年與同性伴侶在美國結婚的社民連成員岑子杰，於2018年提出司法覆核，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲，在高院敗訴後獲批准上訴至終審法院。終院昨日開庭審理，上訴方表示，法律應保障同性伴侶享有關乎私生活的核心權利，如領養後代及財產分配等。律政司認同不應干預市民的私生活權利，但質疑上訴方就核心權利的概念空泛。案件今繼續。

認同不應干預私生活權利

律政司：上訴方概念空泛

上訴人岑子杰延聘御用大律師Karon Monaghan及資深大律師潘熙，律政司由資深大律師黃繼明代表。目前就初選案還押的岑子杰今日（29日）36歲生日，其親友昨隔着犯人欄向他祝賀。

岑今生日 親友昨隔着犯人欄祝賀

上訴方從三方面爭議不承認海外同性婚姻是否違反《基本法》第25條及《香港人權法案》第22條下的平等權，包括將同性伴侶排除在婚姻制度之外是否違憲；未能為同性伴侶提供任何替代途徑以獲得法律上承認關係是否違憲；及不承認外地同性婚姻是否違憲。

上訴方昨陳辭稱，同性伴侶與異性伴侶本質相同，伴侶間均親密、獨立而互相依賴；如果法例不承認同性婚姻，恐向公眾傳遞錯誤信息，令人認為同性婚姻比不上異性婚姻。

上訴方就第二項爭議，指同性伴侶享有私生活的核心權利，如領養及撫養子女、財產分配及繼承等權利，故法例應該提供替代途徑以承認同性伴侶關係，以保障他們私生活權利不受干預。終院首席法官張舉能問及，法庭是否有角色要求立法機關制定承認同性伴侶關係的法律途徑，上訴方回應，冀法庭聲明現行政策有違保障私生活權利的憲法。

律政司則指出，《基本法》將婚姻權利局限為異性婚姻，又指在「特別法優先」（lex specialis）原則下，即具體條文較一般條文被優先採用，故上訴方不能依賴保障私生活權利的條文。常任法官李義關注，人們期望私生活權利受法律保障，律政司回應政府責任在於不干預市民私生活權利，及阻止他人干預，而政府就相關議題沒有做任何事情。

【案件編號：FACV14/22】

相關字詞﹕終審法院 岑子杰 同性平權 同性婚姻

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