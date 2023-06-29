「有心業主」租出 喵坊覓得新廠址

舊址租約延長 盼無縫交接

喵坊未透露新廠選址，只稱「幾經艱辛終在香港覓得合適廠房重置」，由「一位有心的私人業主租出」，租約期6年以上，非政府為回收再造用途的短期租約土地。喵坊又指新廠房面積更大，因此要開源增收入，未來數月會推出新回收服務及產品。

現時綠在區區收集的紙包飲品盒，主要由喵坊處理；今年3月環保署就紙包飲品盒回收處理服務招標，今年7月1日起，環保署會安排把飲品盒送往中標承辦商，最遲須於10月1日開始處理。環保署昨表示，正就有關服務合約評審報價書，預計短期內公布結果，合約期12個月，批出合約後即展開。

投標環保署合約 未悉結果

葉表示喵坊有投標，但未收到消息，署方也沒聯絡他，若投得合約，有信心新廠房10月1日可開始處理回收。他又指現時喵坊處理的飲品盒，不足一半來自綠在區區。立法會文件顯示，去年綠在區區回收的紙包飲品盒約160公噸，日均約0.44公噸。環保署回覆本報查詢稱，各綠在區區營辦團體收集的飲品盒可繼續交喵坊處理，當批出合約後則會交由中標商處理。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，喵坊覓得新廠房是好事，但紙包飲品盒回收若要持續營運，生產者責任計劃不可少，否則會重蹈環保園回收廢膠樽的廠房「塑新生」因出現低回收率，引致艱苦經營的覆轍。朱又指2025年推行的紙包飲品盒徵費計劃不能再延遲，回贈金額亦不能太低，免事倍功半。