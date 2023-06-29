重新適應生活壓力增 家庭開心指數遜疫下 「唔係通關就順利」 學者促關注精神健康

今次調查由和富社企「香港開心D」與李錦記家族基金委託東華學院團隊進行，在今年4月3至17日期間收集1356份網上問卷，了解港人的家庭快樂感、個人快樂感、家庭團結度、家庭健康狀態及家庭抗逆力等。約一半受訪者已婚，亦有過半受訪者育有子女。

19至24歲指數跌幅最大

調查結果顯示，若以10分為滿分，今年「家庭開心指數」為6.57分，「個人開心指數」為6.28分，都分別較去年同期6.98和6.59下跌（圖1）。若以年齡劃分，19至24歲受訪者的家庭開心指數跌幅最大，由去年6.91分跌至今年6.09分（圖2）。所有年齡組別中，只有65歲或以上受訪者錄得輕微升幅。

家庭團結度方面，調查顯示今年總平均值為6.59（10為滿值），較去年跌0.57；家庭精神健康分數亦由去年的6.94分下跌至6.52分；另有17%的受訪者認為家庭不快樂。

石丹理分析，個人快樂感、家庭團結度及家庭精神健康，是影響家庭開心指數的三大因素，而3項數值均下跌，家庭開心指數自然下跌。

石丹理稱，疫情的後遺症有如「創傷後障礙」，疫情雖過去，但部分市民不開心的情緒現時才出現，如子女全面復課後，家長需接送返學、參加活動等，時間變得緊張；亦有部分人在疫情期間失業，現面臨求職壓力。他建議市民約親友一起傾談疫情3年的經歷，並着重談「得着」，亦應多擁抱家人，或直接表達愛意，例如給家人寫卡片，從小培養家庭團結感。

倡多傾訴表愛意 建家庭團結感

石又表示，本港疫情期間的防控措施不夠平衡，較少關注疫情對心理健康的影響，呼籲各界幫助家庭復常，提醒政府「唔係通咗關就順順利利」，政府應提醒市民正視情緒及精神健康，及時尋求支援。另一研究顧問、東華學院護理學院副院長林清認為，政府可組織各非政府組織（NGO）合作推動大型並集中的精神健康支援服務，讓有需要的市民清晰了解尋求支援的渠道。