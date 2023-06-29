審訊56日 立場案10．4裁決 辯方續陳辭：控方亦無反駁立場目的「報道新聞」

指控方結案仍加新證物「變嚟變去」

辯方資深大律師余若薇昨日陳辭時重提，控方由17篇文章的檢控基礎，審訊時翻出逾500篇有「煽動傾向」的文章，檢控基礎「變嚟變去」，更在提交結案陳辭後再加入新證物，列出45宗反修例運動案例，顯示網媒影響力之大。辯方批評控方「出爾反爾」，再加新證物佐證社會背景，又認為案例與本案無關，大多不在案發期間發生，更無證據指案中被告受立場文章煽動，質疑控方唯一目的是引起偏見，令法官認為案件發生「都係立場衰囉」，對被告極不公。

對於控方提出新論點，質疑立場是「倡議型媒體」，提供渠道發放民主派的倡議，「靠邊站，立場鮮明」；辯方反駁指，引述他人意見是傳媒的職責，不能藉此推論傳媒機構的立場，而涉案文章只有17篇，相比立場營運7年來逾10萬篇文章只是極少數，不應以此定奪立場的取向。辯方又提到，控方陳辭的原句是「倡議型媒體？」，這些問句貫穿整份陳辭，「唔係真係指控，佢（控方）話係咪呢？叫法官你諗諗」。

回應傳媒守則 反問何謂「以下犯上」

控方曾在陳辭指稱辯方提出的傳媒專業守則「異常寬鬆」，辯方昨日指控方準則才是「異常」，例如控方指傳媒不應訪問鼓吹制裁者，撰評論時要列出所有客觀事實，須審查違法主張等，惟綜觀多份專業守則也不見這些標準，形容被告在不知情下違反守則，「有啲死不閉目」，若政府欲定下新標準應公告天下，讓傳媒了解。

辯方覆問時呈遞立場就中共建黨百年製作的專題報道，遭控方在結案陳辭批評報道「以下犯上」、「揭瘡疤」。辯方昨日質疑何謂「以下犯上」，重申報道僅平實引述史實，卻被指煽動，根本難以拿揑準則。

引海外案例：法庭應尊重傳媒判斷

對於控方質疑立場在訪問初選候選人及流亡海外者時，迴避他們受到的批評，亦沒與其「非法立場」切割；辯方列出丹麥、奧地利、盧森堡等地的案例，總結法庭應避免以刑事方式限制新聞自由，應尊重傳媒的專業判斷，毋須斟酌傳媒的提問方法，或干涉傳媒在引述受訪者冒犯他人的言論時，需否與其切割。

另外，辯方重申17篇涉案立場文章均無失實內容，轉載的評論亦有節制及根據事實基礎，又強調立場之目的一直是「做好新聞」。辯方引述香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲查冊案，終院接納其他傳媒均以同一做法查冊、報道新聞，故不能推論作虛假聲明是她唯一意圖；認為案例顯示若控方未能排除合法目的，便不能說被告的唯一意圖是違法，而控方陳辭正提到不能反駁立場的目的之一是報道新聞，故不能說被告唯一意圖是煽動。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）