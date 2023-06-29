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港聞

港聞二

官批「看不出有愛心」 保良局前職員虐兒囚半年

【明報專訊】33歲曾於銅鑼灣保良局嬰兒組任職的女職員，涉襲擊3名約兩歲大幼童，包括拉扯他們手臂、用玩具狀的物件塞口等。該女子早前承認4項對所看管兒童或少年人襲擊罪，昨在東區裁判法院被判監禁5個月4周。裁判官指完全看不出被告是有愛心和善良的人，她接二連三犯案，對這些需要額外關顧的幼童諷刺地違反看管責任。

被告周德元承認於2022年9月1至14日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，故意襲擊或虐待25個月大的男童A、26個月大的女童B及23個月大的男童D。

同一事件中，丁靄雯（26歲）承認兩項虐兒罪，判囚6周；被控一罪的雷淑嫺（25歲）經諮詢法律意見後獲撤控。

求情稱力不從心用錯方法

官斥不應拿幼童發泄

主任裁判官徐綺薇引述辯方求情，稱被告過往在照顧兒童上盡心盡力，為人有愛心和善良，惟被告案發前只曾照顧較年長的幼稚園兒童，到保良局工作後發現是「兩個完全不同的世界」，令她力不從心而使用錯誤方法，她承諾不會重蹈覆轍。

徐官判刑指出，被告行為粗暴，且非偶發，被告也深知這些幼童遭遇家庭問題，社會期望他們快樂成長，被告卻諷刺地違反責任。徐官認為幼童頑皮正常不過，被告不應以工作問題為由發泄在他們身上，顯然缺乏愛心。

徐官又指出，幼童雖無嚴重傷勢，惟身心影響並非即時可見。徐官考慮幼童年紀、被告暴力程度等因素後，判被告監禁5個月4周。

官指粗暴非偶發 負社會期望

案情另外指出，社署於2022年9月16日抽樣檢查保良局的閉路電視片段，發現女童B在遊戲區玩耍時，共11次遭被告推在軟墊上。經進一步檢視，被告亦曾將看似玩具的物件塞向男童A的嘴，把男童D翻倒在墊上，以及用腳掃跌男童D。

【案件編號：ESCC 2240/22】

相關字詞﹕故意襲擊兒童罪 虐兒罪 嬰兒 保良局

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