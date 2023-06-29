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暑熱指引難執行 建造商會擬研新版 消息指將諮詢業界政府 工會冀更人性化「不能差過現指標」

【明報專訊】勞工處《預防工作時中暑指引》（下稱指引）推出近一個半月，惹來不少爭議，本月曾三度發出黃色工作暑熱警告，兩次最短相隔10分鐘，業界消息指建造商會有意針對「彈出彈入」的混亂機制草擬新指引，並會諮詢建築商、工會及政府。有工會歡迎行業制定更人性化的指引，促新指引的指標，如休息時間等，不能比現時指引差。

勞處：一月230警告促落實指引

勞工處昨回覆查詢稱，本年5月15日至6月14日期間，勞工處巡查約4100次，及發出約230個警告予相關負責人，敦促他們採取適當的預防措施，以預防員工在工作時中暑。勞工處巡查時若發現有不足之處，會以職安健法例的「一般性責任條款」跟進，並作出相應的執法行動。

黃色警告下 擬延休息時間

據業界消息透露，建造商會曾表示指引要求執行的休息時間不可行，尤其地盤內部分工程難跟隨，工序恐變複雜，故研究為業界草擬新指引。消息稱，新指引初步傾向一旦發出黃色暑熱警告，擬提供較長休息時間，避免因警告發出時間太短「彈出彈入」，引致前線人員難以執行。消息又稱，商會將諮詢業界及工會，冀達成共識後再與發展局及勞福局商討，希望爭取盡快落實推行。

僱主感無所適從 勞聯促列工種

勞聯主席兼立法會議員林振昇指出，現時指引未詳盡列出所有工種，導致部分公司對指引感混亂，僱員亦無所適從，他建議新指引應明確歸納每名工友的工種級別，例如在工作制服印上「重勞動」字眼。他又認為應提升內部溝通機制，減少工友不知情的情况。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，現時指引出發點雖好，但未能切合實際情况，令業界執行有困難，一些需一氣呵成的工種如石屎工程，實在難以根據官方發出指示安排休息，而且天文台暑熱指數未必能實時反映偏遠地盤的氣溫。她建議新指引應更人性化和具彈性，例如各地盤應自行量度氣溫，再由主管為工友分配小息時間。

港九勞工社團聯會副主席譚金蓮表示，歡迎行業制定更豐富、更通融的指引，但新指引指標例如休息時間不能低於或違反原先指引的目標，建議僱主可按比例酌情安排員工休息，她相信只要工友其餘工作時間提升效率，無損整體工作進度。

相關字詞﹕暑熱指數 天文台 電子手環 港九勞工社團聯會 工業傷亡權益會 林振昇 預防工作時中暑指引 勞工處

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