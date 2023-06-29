非救生員當值時段 兩七旬早泳常客溺斃

昨早7時，73歲姓高老翁被發現在近水灣海中載浮載沉，被泳客救上岸時已昏迷。接報到場救護員為他裝設自動心外壓機，惟他搶救後不治。警方到場調查，在岸邊檢獲事主財物，及後聯絡其親友協助了解，案件列有人遇溺，死因待驗屍確定。泳客稱事主在上址游早泳約5年，每早6時許都會獨自在近岸位置游泳。

另外，72歲姓陳老翁昨早8時許被發現在釣魚灣的防鯊網附近浮沉，泳灘清潔工即通知他人協助，兩名提早上班的救生員聞訊即由附近巴士站跑到泳灘，一人與清潔工合力將事主救回岸邊，另一人取AED機（自動心臟除顫器）為陳急救，其後交由救護車送院，惟他搶救後不治。泳客稱事主居於附近屋苑，為早泳常客，間中會與泳友一齊游水。

工會：多船駛經近水灣釣魚灣

捲船尾浪或增泳客風險

港九拯溺員工會副主席胡啟榮稱，該兩泳灘對開較多船駛經，捲起船尾浪或增加泳客風險，「隻船大啲、或者行得快啲，海浪可能會被（泳客）忽略，如果長期大浪反而會唔夠膽落水」。工會早前向泳客派發橙色游泳漂浮泡，鼓勵泳客掛在腰間，該漂浮泡有兩個獨立氣囊，減低漏氣風險，但浮泡是向在開放水域活動的泳客提供保護，並非給不懂游泳者使用。「游游吓真係身體有事，例如暈咗，（浮泡）都可以吊住個人浮起」，而鮮橙色亦容易識別。漂浮泡近年漸多人使用，包括維港泳。

胡啟榮呼籲泳客應在救生員當值下游泳，「好多單（意外）是因有救生員先啱啱好救得番，如果冇救生員，救咗上嚟都冇人急救」，曾有泳客在沒有救生員當值的地方及時段游泳，出事時無人知道，家人至晚上與其失聯始報案求助。

康文署網頁顯示，近水灣及釣魚灣4至10月，救生員當值時間為每日上午9時至下午6時，6至8月游泳旺季的星期六、日及公眾假期救生服務時間會延長，由上午8時至下午7時。