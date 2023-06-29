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聯招取錄醫科生 港大41%新低 中大續逾六成

【明報專訊】醫科向來獲成績優異學生爭相入讀。教育局長蔡若蓮昨日書面回覆立法會議員提問，提供港大和中大醫學院近3個學年的醫科生實際入讀人數，當中港大本學年（2022/23）近六成新生是非聯招（Non-JUPAS）生，達176人，經聯招入讀的有121人（佔41%），比率見新低；中大醫科新生則以聯招生為主，佔66%，非聯招生維持三成多水平。

兩大醫學院現時各有295個醫科學額，較上年度增30個學額，中學文憑試（DSE）考生可經聯招入讀，非聯招途徑包括國際文憑大學預科課程（IBDP）等考生。據教育局最新數字，港大連續兩個學年醫科聯招生比率均低於非聯招生，本學年只佔41%，比率見新低，換言之非聯招生比率達59%；至於上學年（2021/22），有130人經聯招入學，佔47%（見表）。

中大醫科近年取錄較多聯招學生，本學年有198人經聯招入學，佔66%，非聯招佔34%；上學年有185人經聯招入讀，佔67%，非聯招佔33%。

港大醫學院早在2013年承諾醫科「75%學額經JUPAS取錄」，盼助更多DSE考生入讀，不希望有志從醫而有能力的學生因家庭條件不足而未能如願。翻查資料，港大近7年未達承諾。新任院長劉澤星上月表示，時代轉變，「無可能永遠堅持75%」。

相關字詞﹕醫科生 中大醫學院 港大醫學院

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