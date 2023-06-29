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免試認可醫學院 首涵內地港生可報課程 議員：助家境欠佳優秀生 北上升學回港執業

【明報專訊】政府昨日公布第四批海外認可醫學資格名單，涉及21間院校共25個醫學課程，其中7個由內地院校提供的課程均容許香港居民或內地高考生報考，為首次有港人能夠報讀的內地課程被納入名單內。立法會醫衛界議員林哲玄認為，這將有助成績優秀、但因家境欠佳而未能赴海外讀醫的港生，選擇到內地升學後回港執業。

立法會2021年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊，惟早前納入名單內的內地大學課程，如復旦大學內外全科醫學士、武漢大學6年制醫學學士等，均只准海外公民報讀。

第四批名單

復旦中山等5大學7課程上榜

醫衛局昨公布新一批海外認可醫學資格名單，再有5間內地院校的7個課程上榜，包括復旦大學、中山大學的5年制醫學學士課程等（見表）。翻查院校網頁，是次新增課程均容許內地高考分數達標者報考，亦有途徑招收港澳台聯招考生、或報考本地中學文憑試（DSE）的香港居民等，為首次有開放予港人報讀的內地大學醫科課程納入名單。連同早前公布的3批名單，特別註冊委員會至今共建議承認100個不同課程頒授的醫學資格，當中10個課程由6所內地院校提供。

盧寵茂稱語言非唯一考慮

醫衛局長盧寵茂昨出席立法會前廳交流會後稱，公布新一批名單有助引入非本地培訓醫生，強調在特別註冊制度中，語言非唯一考慮因素，已納入名單的內地院校課程中，大部分均以中英文雙語教授。他強調，內地大部分醫學院課程英語水平相當高，政府亦會持續評估課程是否符合要求。

醫局：英澳逾50人最快年內到

醫管局歡迎新一批認可名單，又透露早前到英國及澳洲辦招聘活動期間，發出逾150份有條件聘書，至今逾50名非本地培訓醫生已通過遴選，醫管局將向醫委會申請並跟進註冊程序，料他們最快下半年來港。

交大復旦中文授課雙語教術語

林哲玄料不難適應港工作環境

林哲玄向本報稱，部分港生成績優秀，卻因家境欠佳無法應付留學讀醫科，日後可到內地院校就讀，並循特別註冊途徑返港執業。至於教學語言，他稱雖然上海交通大學、復旦大學以中文授課，但以中英雙語教授醫學術語，料不難適應本港工作環境。另一方面，他建議特別註冊委員會應檢視港人最常往哪些院校讀醫，優先審批相關課程，才能吸引愈多港人返港執業。

林認為，本港每年有500多名本地醫科生畢業，而當局目標每年增加約100名非本地培訓醫生經特別註冊來港，相信足以填補近年醫生流失。至於醫管局至今從英、澳招募逾50人返港，他形容是意料之外，有望短期內達標，但關注本港有否足夠專科培訓額，強調應優先讓本地醫科生受訓。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕醫管局 盧寵茂 林哲玄 醫生註冊條例 特別註冊委員會 海外醫生 非本地培訓醫生

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