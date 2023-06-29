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活在灣區

港聞二

大灣區GBA專題：深圳改造10停車場 迎港車北上

【明報專訊】「港車北上」本周六（7月1日）起正式實施，針對屆時香港車輛停車需求，深圳市交通運輸局表示，全市收費停車場正做系統改造升級，以自動識別香港車牌。截至6月25日，已有深圳機場、金蝶軟件園、洪湖公園、富華科技大廈、國民技術大廈等10個停車場率先完成了系統改造，涉及約7000個停車位。

系統升級 可自動識別香港車牌

由於香港汽車牌照的編排規則、尺寸、樣式等與內地車牌有差異，此前深圳市的停車場系統未能自動識別香港車牌。為保障「港車北上」政策實施後，沒有陸港兩地車牌的香港車輛在深圳市能使用自動化停車服務，深圳市交通運輸局推動全市收費停車場展開系統改造升級。

除了已完成改造的10個停車場，針對福田區、南山區等港人集中活動區域及停車需求較大的商業、交通設施、醫院、住宅、寫字樓等地方，當局計劃在7月底前再有不少於10家停車場完成改造，到年底前，全市完成改造的停車場將不少於100個；至於未改造的停車場，交通部門要求停車場通過人工登記、掃碼入場等方式，以便港車進出及繳費，同時加強現場和遠程人員值守，未來對新開辦的停車場，亦將要求把自動識別港澳車牌作為基礎功能。

另拱北海關最新公告，港車出入內地不得運載進出口貨物，車輛備用物料以保障車輛該次行駛必需為限，司機及乘客不得為其他人託帶物品；車輛進入內地後不得境內轉讓、抵押或作他用，除折舊或損耗，要按照原狀返港。

[活在灣區]

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