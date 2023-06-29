大灣區GBA專題：恒地香港寬頻等奪大灣區ESG企業獎

仁愛堂獲頒青年就業關愛大獎

其中，恒地（0012）、香港寬頻（1310）、李氏大藥廠（0950）、健合（中國）、樂百氏和廣東優冠生物科技同獲大灣區最受歡迎（ESG）企業大獎；康師傅（0322）、李錦記、九毛九（9922）等十多家企業亦分別奪得不同類別的獎項。此外，香港六大慈善機構之一的仁愛堂，則憑藉旗下提供專業進修課程及企業培訓服務的YES培訓學院，獲頒青年就業關愛企業大獎。

主辦單位之一的普卓顧問集團首席顧問黃柏基表示，希望透過評選活動，樹立大灣區企業，尤其是非公有制企業的良好典範，在鼓勵大灣區企業高質量發展的同時，也彰顯一眾企業勇於擔當，履行社會責任。

除了頒獎予得獎企業，活動當日主辦方亦捐款予廣州市合木殘障創新中心和番禺明月關助服務中心旗下公益項目明月雲屋。其中，合木殘障創新中心主要協助殘障人士自主就業創業，包括培訓視障者成為咖啡師；明月雲屋則是幫助殘障人士網上創業就業的孵化基地。

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