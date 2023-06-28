【Emily】首屆行政長官表揚榜 赴土耳其救援隊獲獎

李家超讚完成極艱巨任務

李家超喺去年嘅《施政報告》提出「行政長官表揚榜」，定期公開表揚優秀同埋有示範作用嘅公務員團隊或者人員，鼓勵公務員不斷求進，令公眾更加認識政府嘅工作同公務員團隊嘅面貌。

表揚榜首輪提名喺3月展開，由各個決策局提名優秀嘅團隊或者人員，反應都幾踴躍，共收到20幾個提名，唔少係涉及跨局或跨部門合作，充分展現公務員團隊合作精神。李家超喺考慮由公務員事務局長主持嘅遴選委員會建議後，決定救援隊獲獎。

特區救援隊成員嚟自保安局、消防處、衛生署同埋入境處嘅人員，一行59人帶同兩隻救援犬同8噸重嘅救援工具到災區救援。李家超話，救援隊喺當地面對各種困難同危險，包括餘震、倒塌嘅建築物、道路嚴重損毁同嚴寒天氣，喺超過200小時嘅救援中，成功救出4名倖存者同挖掘出6具遇難者遺體。

率領救援隊嘅消防處副消防總長于文陽話對救援隊得獎十分高興，佢感謝特區政府肯定咗救援隊喺災區救援行動付出嘅努力，亦感謝國家救援隊嘅協助。頒獎禮將喺7月中舉行，得獎團隊同各成員會分別獲頒獎狀同埋由特首簽署嘅表揚狀。