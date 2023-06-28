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港聞

港聞二

「愈多人受傷愈放心」 男子涉網上煽暴被捕

【明報專訊】近日本港發生嚴重及暴力傷人事件，警方抽調人手加强巡邏，並加强留意網上言論。警方昨在大埔拘捕一名報稱外賣速遞員的27歲本地男子，涉於今年6月在網上社交平台發表暴力及殺人言論，聲稱「愈多人受傷害便覺得愈放心」。男子涉嫌「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」罪被捕，正被扣查。

行動中警方檢取兩部手機及一部電腦，網罪科科技罪案組總督察戴子斌提醒上述罪名一旦定罪最高刑罰可判囚終身。

前日國安警拘捕者為拳館主

另外，警務處國家安全處前日下午於尖沙嘴拘捕一名63歲男子，涉嫌觸犯煽動罪，被指多次在社交平台宣揚「台獨」、「港獨」主義、侮辱國旗和國歌等。據悉涉案男子姓江，在荃灣經營拳館。其個人facebook帳戶於2020年末至2022年末曾轉載《願榮光歸香港》MV、有人焚燒五星紅旗的相片，又曾發布「我的國歌有三首：願榮光歸香港、中華民國國歌、英國國歌」等言論。

本報記者昨早到訪位於荃灣工廈的「實用詠春江達權館」，無人應門，門口有標誌及揮春。在對面經營酒業的租戶表示，拳館在此經營6至7年，負責人江先生為人隨和，自己曾邀請他試酒，雙方曾閒聊但不算深交，未有提及政治，亦不覺對方偏激。他指拳館上課時間不定，早晚也有人上課，學生不算太多，一班大約一個師傅對3至5人，也有一兩個外籍學生。他稱拳館約800至900平方呎，內有獎盃獎座，除江外亦有其他師傅，近日不覺有警察上門。

相關字詞﹕國安處 煽動

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