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港聞

港聞二

偷渡包住包工作 6人蛇6港人落網

【明報專訊】警方近日搗破一個經水路入境的「人蛇」集團，前日在下白泥拘捕5名越南非法入境者、1名內地船長，另拘捕6名本地人，其中3人為主腦、3人安排住宿及交通，並發現兩個供非法入境者暫住的地點。警方相信集團有黑社會背景，已經營約半年，向每名非法入境者收費約一至兩萬元。

警方前日凌晨展開「萬箭」行動，在龍鼓灘、后海灣、屯門、天水圍海陸埋伏，一艘可疑船凌晨6時許以時速逾30海里（約時速55公里）駛入香港西面水域，駛向后海灣方向。該快艇載有6人，駛入下白泥。

元朗車場設貨櫃屋 每人收費萬元

警方及後在下白泥一間屋旁淺灘發現該快艇，屋內有6名非法入境者（31至49歲），包括1名任船長的內地男子、兩名越南男子及3名越南女子；在附近發現一輛接應七人車，車內有3.4萬人民幣及1.8萬港元，相信是販運「人蛇」收益，另有一張越南電話卡料用作聯絡其他成員，車上56歲本地男司機被捕。

水警小艇分區總區特遣隊高級督察阮敬豪稱，涉案兩個貨櫃位於下白泥及上白泥廢車場，用作匿藏非法入境者，內有雙層牀、冷氣及簡單廚具，分別營運兩處的61歲本地男子及41歲女子同樣被捕。非法入境者的工作尚在調查，阮稱根據過往經驗，有可能是參與廢車場、回收場等工作。

另外，警方亦拘捕相信是集團主腦的3名本地男子（17至27歲），3人有黑社會背景，負責安排偷渡及非法工作的一站式服務，在天水圍、元朗、屯門一帶上岸，相信在新冠疫情後開始營運。被捕12人涉嫌「安排未獲授權入境者前來香港的旅程」及「在香港非法入境後未得入境處處長授權而留在香港」，正被扣查，部分人交入境處跟進。

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