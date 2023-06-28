誤打科興當避孕針 私醫認專業失當

同姓搞錯 事主針後送院

醫委會在判辭表示，女事主2021年6月首次到許嘉烽的診所接種避孕針，同年8月5日再到涉事診所接種避孕針，女事主在完成病人登記及進入診症室後，許未有核對身分，便為她注射一針科興疫苗，在女事主當場詢問下發現出錯，許其後提出補打避孕針被拒絕。女事主之後獲安排在等候區休息，其後她感到昏眩及心悸，由救護車送往那打素醫院治理。

無核對身分 醫委會警告信處分

判辭續指，許嘉烽若在注射疫苗前檢視病人病歷和向女事主解釋醫療程序，便能得知事主是要接種避孕針，而非科興疫苗，遂裁定許「專業失當」指控成立。醫委會亦提到，事故未對事主構成嚴重創傷，惟引起的情緒壓力不容忽視；考慮到許於事發後已檢視其診症流程，包括在病人登記後貼上標籤、診症時再三核對病人資料等，會方認為許已汲取教訓，犯下相同或類似違規行為的風險較低，而且女事主去年底去信醫委會表明無意追究，最終決定發出警告信處理。