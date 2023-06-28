工傷後工作增再被炒 平機會代索21萬

申索人是李思穎，3名答辯人依次是冠僑飲食管理顧問有限公司、譚啟榮，及盧劍龍。首答辯人為經營餅店的公司，譚是公司董事，盧是餅店總廚兼申索人的直屬上司。

傷後告知上司擬申工傷補償

根據入稟狀，申索人於旺角「北海道牛乳蛋糕」餅店工作超過一年，表現滿意，一度獲告知會被擢升店長。2022年1月22日，申索人因工受傷後診斷患上急性下腰痛，向盧透露打算提出工傷補償申索，其後請6天病假；惟復工後盧經常要求她更換烤盤、操作手動式摺臂帳篷，以及在嚴寒下派一整天傳單。申索人指這些工作過往由糕點師或是所有店員輪流負責。

不適請假 上司疑「冷笑」回應

約一周後，申索人被通知一個月後將被解僱。她於通知期內因嚴寒下派傳單身體不適、提出請病假，盧以「冷笑」表情符號回應，稱復工後再要求她派傳單。申索人就她損失8個月收入及情感損失分別索償約14萬元及7萬元。

入稟狀亦透露，申索人於同年6月入稟勞資審裁處，向首答辯人追討終止僱傭金及補償，最終首答辯人被下令須繳付900多元。勞工處事後亦檢控首答辯人指其違反《僱員補償條例》，答辯人認罪被判罰款5000元。

【案件編號：DCEO 8/23】