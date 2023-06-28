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聯國小組指鄒幸彤遭任意拘押 港府：執法行動依法進行

【明報專訊】前支聯會副主席鄒幸彤因煽動顛覆國家政權罪還押，由聯合國人權理事會委任的聯合國任意拘留問題工作小組稱，鄒幸彤在多宗案件被捕及拘押的情况，構成任意拘押，違反《公民權利及政治權利國際公約》，呼籲港府即時無條件放人。政府發言人昨日回應，强烈反對及譴責工作組在法律程序尚在進行期間，基於毫無事實根據的指控評論案件，強調控罪是否成立由法庭獨立公正審判後裁決。

鄒幸彤因2021年六四煽動非法集結一度被判監，高院其後推翻下級法院裁決，上訴案11月將交終審法院裁決。鄒多次申請保釋被拒，還押至今。

小組根據匿名消息及考慮港府早前回應後，認為鄒幸彤在煽動集結及《港區國安法》下申請保釋被拒等，構成任意拘押。小組指出，根據國際法，審訊前拘押應屬例外，在鄒個案而言，應合理設定鄒可符合的保釋條件；又稱鄒於2021年六四前夕在網上呼籲點燭，只是行使言論及表達自由，質疑港府基於政見針對鄒。

工作小組又質疑，港府超出60日規定內回覆，亦無正面回應小組提問。工作小組要求港府在5月起計的半年內匯報鄒幸彤會否或何時獲釋。港府否認全部指控。

港府在昨日回應中強調，執法行動均是根據證據、嚴格依照法律進行，並說倡議「某種背景的人」不就違法行為受法律制裁，等同給予犯法特權。

相關字詞﹕聯合國任意拘留問題工作小組 鄒幸彤

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