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77%剖腹產母餵哺難 理大研究：配方奶粉不同 腸道益菌可差40倍

【明報專訊】不少媽媽都希望迎接寶寶後可母乳餵哺，理大昨日發表有關剖腹產嬰兒建立早期腸道益菌的研究結果，顯示77%剖腹產母親面對哺乳困難，包括較遲上奶、乳汁不足、不了解如何護理剖腹傷口等，加上剖腹產嬰兒在出生過程中未有接觸母親產道，較少接觸母親的產道益菌，家長因而需選擇配方奶粉餵哺。調查發現，不同配方奶粉建立腸道益菌效果差異可超過40倍，令嬰兒缺失建立良好免疫力及保持腸道健康的關鍵益菌。兒科專科醫生徐梓筠指出，若剖腹產嬰兒腸道益菌比例較少，有可能影響免疫發展，並較易過敏、腹瀉、便秘等。

測試15款奶粉75嬰糞樣本

理大研究人員蒐集75個分別接受15款配方奶粉餵哺的剖腹產初生嬰兒的糞便樣本，發現不同樣本在一周後腸道內益生菌「雙歧桿菌」的數量相差可達40倍，當中為剖腹產嬰兒專研的「益生致親組合配方」奶粉可最快補足益菌數量，餵哺首周後已達母乳餵哺的順產嬰兒腸道益菌之水平，但接受非專研配方奶粉的嬰兒，腸道益菌直至4周後仍維持在較低水平。研究人員未有公布受試15款配方奶粉品牌。

理大食品科學與營養學系副系主任、未來食品研究院副院長邱家琪表示，香港是亞洲剖腹分娩率最高的地方之一，雖然母乳是初生嬰最好的營養來源，但如需餵哺配方奶粉，家長應了解不同餵哺方式提供的營養，幫助剖腹產嬰兒及早建立良好的腸道微生物組成。

醫生倡選標明含產道益菌奶粉

兒科專科醫生徐梓筠建議家長考慮選用為剖腹產嬰兒專研的奶粉配方，留意奶粉罐上有否標明含有產道益生菌及益生元，指相關配方能為嬰兒補充益菌來源，及早打好免疫基礎。不過她提醒，嬰兒在不同成長階段需要不同益生菌，受日常生活、飲食及體質影響，每個嬰兒所需的益生菌種類都不同，建議可諮詢醫生意見再選擇奶粉配方。

參與研究的剖腹產媽媽Michelle分享餵哺方式，她表示在其寶寶6個月大之後，她因為工作而不能長期餵哺母乳，聽從醫生建議轉用含有益生菌的配方奶粉，現時寶寶身體健康，每天都有大便，生長線十分理想。

相關字詞﹕兒科醫生 理大研究 奶粉 剖腹產嬰兒

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