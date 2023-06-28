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港聞

港聞二

「不惜肢體抗爭」 彭：睇番好尷尬

【明報專訊】逾3年前的初選論壇，彭卓棋表示一旦選入立會，不惜以「肢體抗爭」癱瘓政府。彭卓棋昨在庭上供稱，現在想來用字不正確，全是選舉語言，「我睇番當然好尷尬」，惹來庭上起哄。法官李運騰質疑，彭卓棋一方面準備肢體抗爭，意味使用暴力，另一方面又稱本港核心價值在於法治，是否欠缺邏輯；彭卓棋解釋，他首次面對鏡頭發言，未深究何謂肢體抗爭。

論壇上稱共產黨為敵

彭卓棋2020年6月出席香港島初選論壇，指其敵人是共產黨，會以肢體抗爭癱瘓政府。李官留意到，彭在論壇的取態看來比起競選單張更激進，彭解釋只想爭取最「黃」的選民支持。被問到論壇發言多少反映真實想法，彭稱除了自我介紹之外，整段發言都是選舉語言，「但係我想話畀法庭聽，以肢體抗爭其實係癱瘓唔到政府，後尾我先知道」。

「本土」流行 故自稱本土派

彭卓棋提到，他在論壇講述香港品牌和創業，卻遭主持打斷。法官陳仲衡關注，彭是否想解釋自己是「本土派」。彭表示，土生土長的人希望香港好，並擁護民主法治等核心價值，就屬本土派；當時本土派概念流行，包括本土音樂和市集，故他自稱本土派。陳官質疑，本土派似乎意指示威，而非本土音樂，彭指「我嘅理解係都有𠵱一啲」。

談及2020年6月的「墨落無悔」聲明，彭卓棋表示簽署時未曾細閱內容，但覺得拒簽就會在初選落敗，簽了就不用被人「夾」，形容聲明是一份「鬥黃書」。

（初選案）

相關字詞﹕本土派 彭卓棋 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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