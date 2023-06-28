彭卓棋稱「扮黃」爭選票 抗爭非初心 官：何不加入民建聯？ 彭：當時氣氛必落敗

稱不憎恨中央 擁抱大灣區

彭卓棋承認採用「唔係好好」的選舉策略，導致大敗，並為了討好選民才「扮黃」，實情是他如早前供述並不憎恨內地政府，反而擁抱大灣區機遇；此時法官直言彭很適合投身民建聯，反問他為何不加入民建聯。

彭卓棋憶述，戴耀廷在2020年3月港島協調會議提倡運用否決權，遭司馬文反對。戴耀廷表示否決權可用可不用，他沒表示要無差別否決預算案，而彭卓棋沒有收過協調文件。至於戴耀廷主張「攬炒十步」，彭卓棋表示案發時不知悉內容，亦不知由戴提出。

彭表示，曾指示兼職同事設計競選單張介紹彭，彭從單張草稿首次見到「攬炒十步曲」字眼，但沒深究，他當時心想上述用字與他何干，遂吩咐同事刪去。直至彭被捕後，有警員讓他閱覽涉事文章。

不知攬炒內容 不知戴提出

同意否決權但不知法律細節

辯方在庭上展示多份單張，修訂版本列明35+願景並運用否決權，彭承認團隊同意內容，但不太理解涉案的法律細節。另有單張列明以攬炒爭取五大訴求，彭解釋意會到初選與民主派競爭，故以激進字眼取得「黃營」選票。彭強調，他的初心是重振香港品牌等政綱，惟顧及選民，如果單張着重創業則沒機會勝出。

指「不義政權」是誇張手法

至於關於抗爭和重組警隊的政綱，彭稱屬選舉語言和粉飾之用，形容「當時食客好需要」，政綱承諾是要推廣賣點，競選有如廣告宣傳要勾起情感。

3名法官先後圍繞單張內容發問，法官陳仲衡關注政綱提及質素惡劣的東江水，彭卓棋認為香港與其買水，不如建造海水化淡廠，他利用選舉語言取得選民認同，政綱形容港府為不義政權亦是誇張手法。

對於彭早前供稱想鼓勵年輕人到大灣區創業，法官李運騰問為何彭參選時卻採用引起憎恨政府的措辭；彭重申初選目標是政治立場「深黃」的選民，若宣傳大灣區或即遭淘汰，他借初選「試水溫」。彭同意李官所指，他為了取悅選民，故表現得比實際更「黃」。

認國安法生效後撕政綱

法官陳慶偉笑稱，為何彭不加入民建聯，指他很適合投身民建聯，引起庭上多人發笑起哄。彭回應，民建聯在當刻氣氛下必定落敗，而2019年社會氛圍造就素人從政，他是浪潮得益者，且雄心壯志。

及至國安法生效，彭供稱曾經撕毁競選單張的政綱，意味放棄所有主張，避免違法，亦要求民主動力職員在票站移除政綱。彭並無在網上宣布放棄原本政綱，惟他在街站派發已撕去政綱的單張，當市民詢問為何單張破爛，彭才回答。

稱「重光」意指重拾光輝

彭又解釋單張用字，指「重光」意思不是「liberation（光復）」，而是重拾香港過往光輝，「對抗極權」屬流行選舉用語。法官陳慶偉留意到單張形容香港最黑暗的時刻，應該源自英國前首相邱吉爾的言辭。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）