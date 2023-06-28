明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

彭卓棋稱「扮黃」爭選票 抗爭非初心 官：何不加入民建聯？ 彭：當時氣氛必落敗

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第74天審訊，前南區區議員彭卓棋第二日自辯，供辭主要圍繞其印有「攬炒」等字眼的競選單張內容。彭卓棋表示，關於抗爭的政綱，只屬當時所需的選舉語言，冀爭取「黃營」選票，並非參選的初心。彭卓棋又稱，為免違反國安法，其後更撕毁政綱單張以示放棄主張。

稱不憎恨中央 擁抱大灣區

彭卓棋承認採用「唔係好好」的選舉策略，導致大敗，並為了討好選民才「扮黃」，實情是他如早前供述並不憎恨內地政府，反而擁抱大灣區機遇；此時法官直言彭很適合投身民建聯，反問他為何不加入民建聯。

彭卓棋憶述，戴耀廷在2020年3月港島協調會議提倡運用否決權，遭司馬文反對。戴耀廷表示否決權可用可不用，他沒表示要無差別否決預算案，而彭卓棋沒有收過協調文件。至於戴耀廷主張「攬炒十步」，彭卓棋表示案發時不知悉內容，亦不知由戴提出。

彭表示，曾指示兼職同事設計競選單張介紹彭，彭從單張草稿首次見到「攬炒十步曲」字眼，但沒深究，他當時心想上述用字與他何干，遂吩咐同事刪去。直至彭被捕後，有警員讓他閱覽涉事文章。

不知攬炒內容 不知戴提出

同意否決權但不知法律細節

辯方在庭上展示多份單張，修訂版本列明35+願景並運用否決權，彭承認團隊同意內容，但不太理解涉案的法律細節。另有單張列明以攬炒爭取五大訴求，彭解釋意會到初選與民主派競爭，故以激進字眼取得「黃營」選票。彭強調，他的初心是重振香港品牌等政綱，惟顧及選民，如果單張着重創業則沒機會勝出。

指「不義政權」是誇張手法

至於關於抗爭和重組警隊的政綱，彭稱屬選舉語言和粉飾之用，形容「當時食客好需要」，政綱承諾是要推廣賣點，競選有如廣告宣傳要勾起情感。

3名法官先後圍繞單張內容發問，法官陳仲衡關注政綱提及質素惡劣的東江水，彭卓棋認為香港與其買水，不如建造海水化淡廠，他利用選舉語言取得選民認同，政綱形容港府為不義政權亦是誇張手法。

對於彭早前供稱想鼓勵年輕人到大灣區創業，法官李運騰問為何彭參選時卻採用引起憎恨政府的措辭；彭重申初選目標是政治立場「深黃」的選民，若宣傳大灣區或即遭淘汰，他借初選「試水溫」。彭同意李官所指，他為了取悅選民，故表現得比實際更「黃」。

認國安法生效後撕政綱

法官陳慶偉笑稱，為何彭不加入民建聯，指他很適合投身民建聯，引起庭上多人發笑起哄。彭回應，民建聯在當刻氣氛下必定落敗，而2019年社會氛圍造就素人從政，他是浪潮得益者，且雄心壯志。

及至國安法生效，彭供稱曾經撕毁競選單張的政綱，意味放棄所有主張，避免違法，亦要求民主動力職員在票站移除政綱。彭並無在網上宣布放棄原本政綱，惟他在街站派發已撕去政綱的單張，當市民詢問為何單張破爛，彭才回答。

稱「重光」意指重拾光輝

彭又解釋單張用字，指「重光」意思不是「liberation（光復）」，而是重拾香港過往光輝，「對抗極權」屬流行選舉用語。法官陳慶偉留意到單張形容香港最黑暗的時刻，應該源自英國前首相邱吉爾的言辭。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕本土派 彭卓棋 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

愛國主義教育法 李慧琼料不納附件三 李家超：無論如何特區都會「對接」國家要求
愛國主義教育法 李慧琼料不納附件三 李家超：無論如何特區都會「對接」國家要求
倡教育核心內容看齊內地 黃錦良：要認同共產黨
倡教育核心內容看齊內地 黃錦良：要認同共產黨
李家超稱吸才成果超預期 土地房屋「正取得進展」
李家超稱吸才成果超預期 土地房屋「正取得進展」
首5月罪案多四成 警：疫後復常有關 未交代反修例餘案進度 蕭澤頤稱「比預期複雜續審視」
首5月罪案多四成 警：疫後復常有關 未交代反修例餘案進度 蕭澤頤稱「比預期複雜續審視」
現自助收銀竊案 警籲市民勿博大霧
現自助收銀竊案 警籲市民勿博大霧
調查指逾半受訪邊青曾涉違法風險工作
調查指逾半受訪邊青曾涉違法風險工作
不忿女友同男仔聊天 持刀徘徊青年認藏武
不忿女友同男仔聊天 持刀徘徊青年認藏武
車遭爆窗盜26萬現金 檢追蹤器疑熟人所為
車遭爆窗盜26萬現金 檢追蹤器疑熟人所為
七旬翁遇女兜搭 帶上樓遭劫3萬財物
七旬翁遇女兜搭 帶上樓遭劫3萬財物
辯方結案引羊村案法官判斷 控方須證被告意圖 「倘國安風險門檻不定 傳媒唔使做」
辯方結案引羊村案法官判斷 控方須證被告意圖 「倘國安風險門檻不定 傳媒唔使做」
控方引夏寶龍「亂根未除」 助法庭專業判斷國安風險
控方引夏寶龍「亂根未除」 助法庭專業判斷國安風險
「不惜肢體抗爭」 彭：睇番好尷尬
「不惜肢體抗爭」 彭：睇番好尷尬
77%剖腹產母餵哺難 理大研究：配方奶粉不同 腸道益菌可差40倍
77%剖腹產母餵哺難 理大研究：配方奶粉不同 腸道益菌可差40倍
聯國小組指鄒幸彤遭任意拘押 港府：執法行動依法進行
聯國小組指鄒幸彤遭任意拘押 港府：執法行動依法進行
工傷後工作增再被炒 平機會代索21萬
工傷後工作增再被炒 平機會代索21萬
大坑西居民請願促先安置 平民屋宇：99％租戶已交資料
大坑西居民請願促先安置 平民屋宇：99％租戶已交資料
大灣區GBA專題：街上車尾箱商場內 深圳夜市不拘一格 「路邊攤」9月解禁 有人期盼有人憂
大灣區GBA專題：街上車尾箱商場內 深圳夜市不拘一格 「路邊攤」9月解禁 有人期盼有人憂
大灣區GBA專題：話你知：修例有序管理攤販 須指定範圍擺賣
大灣區GBA專題：話你知：修例有序管理攤販 須指定範圍擺賣
大灣區GBA專題：寶安「灣區之光」摩天輪 40層樓高擁「全天景」
大灣區GBA專題：寶安「灣區之光」摩天輪 40層樓高擁「全天景」
誤打科興當避孕針 私醫認專業失當
誤打科興當避孕針 私醫認專業失當
偷渡包住包工作 6人蛇6港人落網
偷渡包住包工作 6人蛇6港人落網
「愈多人受傷愈放心」 男子涉網上煽暴被捕
「愈多人受傷愈放心」 男子涉網上煽暴被捕
同住劏房因洗衣機口角 巴漢否認殺同鄉
同住劏房因洗衣機口角 巴漢否認殺同鄉
【Emily】首屆行政長官表揚榜 赴土耳其救援隊獲獎
【Emily】首屆行政長官表揚榜 赴土耳其救援隊獲獎
【Emily】民政專員學運著作下架 袁海文區會當面問一哥
【Emily】民政專員學運著作下架 袁海文區會當面問一哥
【Emily】上節目證患睡眠窒息 突收大量問候 霍啟剛睇內地新聞 嚇一跳得啖笑
【Emily】上節目證患睡眠窒息 突收大量問候 霍啟剛睇內地新聞 嚇一跳得啖笑
【Emily】NASA工程師勉港童投身太空探索
【Emily】NASA工程師勉港童投身太空探索
【Emily】房委50周年辦公屋攝影賽
【Emily】房委50周年辦公屋攝影賽
【Emily】實習生師妹贈郭玲麗「後勁玲麗」揮春
【Emily】實習生師妹贈郭玲麗「後勁玲麗」揮春