控方引夏寶龍「亂根未除」 助法庭專業判斷國安風險

指激進文章令死灰復燃

控方昨早完成結案陳辭，其間概括控方依賴的社會背景，指香港仍存在反政府、反中央思想，因此措辭激烈的文章足以令社會「死灰復燃」，並引述夏寶龍今年在國安教育日的發言，邀請法庭接納現時仍有國安風險。

引網民留言 指文章煽仇

控方日前引述一則澳洲的誹謗案例，指出傳媒須為讀者留言負上法律責任；其中就涉案前《蘋果日報》社長陳沛敏撰寫的文章〈這星期給香港人的通識題〉，控方讀出該文的讀者留言，包括：「如果所有嘢都正正常常嘅點會憎呢？憎唔係無緣無故嘅」、「香港無希望喇，獨裁、黑警通通當道」、「黑白不分，就算法庭都係」等，反映讀者看畢文章憎恨政府、警察，出現離叛之心，佐證讀者受文章描述的片面事實影響。

「戰時讚敵軍 不忠於國民」

控方又重申，本案不是要界定傳媒的角色和職責，亦非禁制政治言論，例如涉案的3篇初選候選人鄒家成、何桂藍、梁晃維的訪問，傳媒可以報道這類政治人物，惟不能將他們塑造成值得信任的人物，否則是為他們宣傳，傳媒亦應與受訪者的政治立場「切割」。控方以戰時狀態為例，傳媒可報道敵方戰况，但不能讚揚敵軍，「否則是對自己的國民不忠」。

「他人犯事唔代表唔告得你」是否雙重標準非必要考慮

另外，針對辯方引述「香港01」、「眾新聞」等與立場新聞報道手法相似的文章，質疑檢控有雙重標準；控方則反駁，警方可能因為沒有發現上述文章，「就算其他傳媒有犯事，唔代表我唔可以告得你」。控方又重申，檢控決定基於公眾利益、犯罪意圖等因素，「就算內容差唔多嘅文章，放喺唔同媒體，效果未必一樣」，因此法庭毋須考慮檢控是否有雙重標準。

至於辯方質疑檢控基礎一再擴闊，控方表示，「可以收窄檢控基礎，亦都可以擴闊檢控基礎」，然而實際上控方收窄了檢控基礎，沒有堅持指控立場新聞在英國擴展版圖；另外，由指控立場新聞是政治平台，收窄為「立場新聞在發布煽動文章時是政治平台」。控方亦重申，法庭考慮的關鍵應是被告是否有機會回應、是否帶來不利影響。

（立場新聞案）