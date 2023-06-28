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港聞

港聞二

辯方結案引羊村案法官判斷 控方須證被告意圖 「倘國安風險門檻不定 傳媒唔使做」

【明報專訊】「立場新聞」母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐被控串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第55天審訊。辯方結案陳辭稱，不同意控方主張毋須證明被告有煽動意圖發表文章，重申「文章係冇腦嘅」，不可能本身有煽動意圖，亦反駁控方引用的論點及案例（見表）；辯方又主張法庭須審視立場文章是否帶來即時的國安風險，否則定罪門檻「好唔肯定、好主觀、好隨機、好恣意」，傳媒根本不可能營運。

辯方資深大律師余若薇昨午開始結案陳辭，並於今日繼續。在回應控方主張毋須證明被告本身有煽動意圖時，余若薇在庭上反駁稱，「文章係冇腦嘅，係冇意圖嘅」，控罪的煽動意圖必然是指被告的犯罪意圖。另外，對於控方日前引用多則案例稱毋須證明被告意圖，但余指出，當時煽動罪條文有列明「假定被告有意引致其行為的後果」，即只須證明被告發布煽動刊物，便能推定他的煽動意圖，法庭自然毋須考慮被告的意圖；但後來香港已因應人權法生效而廢除上述條款，變相控方有責任證明被告的意圖。

指控方案例已假定有意圖

辯方續指出，本案的主審法官郭偉健在審理羊村繪本案時，正正因應煽動罪已廢除假定被告意圖的條文，判斷控方須證明被告的意圖，最終郭官在該案裁定有足夠環境證供推論被告有煽動意圖。對於控方日前指很難證明被告意圖，恐令控罪變得「無法檢控」，辯方指若以這個邏輯推展，「會出現好唔公平嘅問題」。

須有實質風險 才可判斷煽動

辯方結案陳辭另一重點，是主張法庭以帶來實際國安風險的準則，審視文章是否涉煽動。辯方表示，煽動罪立法時《基本法》、人權法均未適用，若如控方般以「字面理解」，只要文章引起仇恨、敵視，令公眾不愛國，便是有罪，定義就會變得太空泛，必定違憲，尤其現今社會分化嚴重，任何一方意見都會引起對方不滿，「咁你乜都唔使講，講親都有人唔高興」，總會觸及煽動罪中引起不同階層間不滿的元素，故控罪應只限於對國安有實際風險的情况，否則「傳媒就真係唔使做喇」。

辯：凡涉新聞自由基本權利

法庭須予合理最低限制

至於控方主張國安風險應交由政府判斷，辯方重申法庭在限制基本權利時，須遵從「合理最低限度」的限制，而非如控方所引用2016年希慎興業控訴城規會的終院案例所述的「酌情判斷餘地」。辯方強調政府可從立法層面維護國安，例如訂立國安法，但當觸及新聞自由，便應由法庭判斷法律的限制是否合理和相稱。

批控方從沒釐清時地人事

「達什麼協議串謀犯案？」

另外，辯方亦質疑控方一直沒有釐清本案在何時、何地、由何人達成什麼協議、串謀犯案，甚至在結案陳辭時，才第一次指出立場新聞創辦人蔡東豪是本案的主腦之一，令辯方「無所適從」，並重申被告「由頭到尾得一個協議」，便是營運網媒，立場的創刊詞已清楚描述被告的初衷。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕結案陳辭 串謀發布煽動刊物罪 立場新聞

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