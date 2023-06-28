調查指逾半受訪邊青曾涉違法風險工作

青協：多抱搵快錢心態

青協昨提到服務對象之一的13歲女生阿欣（化名），平日與家人關係緊張，自小六暑假起獲網友介紹到私人場所工作，由於她愛購買名牌，希望「賺快錢」，在朋輩影響下開始從事性工作，因一次與人打架被捕，後來她發現自己染上性病，為免家人失望而沒有再做性工作。另個案一名15歲學生，被朋友教唆販運大麻被捕，被判18個月感化令。

中心去年12月至今年2月問卷調查收到377名「邊青」服務對象回覆，發現半數人（50.4%）曾從事違法或有可能違法的潛藏危機工作（見表）。整體有近兩成人曾參與涉黑社會或暴力的工作（19.4%），一成半人曾做毒品相關工作（15.9%）。至於從事不當行為的原因，逾百名受訪青年稱「容易搵錢」，佔整體約三成，其次是「收入可觀」，佔21.5%，另有約一成半稱因為相關工作「不辛苦」。

部分生活穩定有收入 主要經互聯網接觸

李少翠稱，從調查結果留意到不少青年即使穩定上學或有工作收入，依然抱「少付出、高回報」心態。青年主要通過互聯網接觸不當工作，有些人誤以為網絡世界「無迹可尋」，低估被捕風險，如賣色情照、起底、網上行騙等。她建議加強全港中小學守法教育，包括青少年防罪知識、正向價值觀、法治素養及公民意識，及早辨識「高危青年」，以便介入。