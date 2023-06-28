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港聞二

調查指逾半受訪邊青曾涉違法風險工作

【明報專訊】心智未成熟的青年，或受朋輩教唆作出可能違法的行為。青協青年違法防治中心（下稱中心）昨日透露，其支援的個案中，一名平日愛買名牌和希望「賺快錢」的13歲女學生受朋輩影響開始做性工作，且在網上發放性感照吸引男性「問價」，該女生後來發現自己染上性病。中心督導主任李少翠指不少青年抱「少付出、高回報」心態搵快錢，冀加強全港中小學守法教育和推廣正向價值觀等。

青協：多抱搵快錢心態

青協昨提到服務對象之一的13歲女生阿欣（化名），平日與家人關係緊張，自小六暑假起獲網友介紹到私人場所工作，由於她愛購買名牌，希望「賺快錢」，在朋輩影響下開始從事性工作，因一次與人打架被捕，後來她發現自己染上性病，為免家人失望而沒有再做性工作。另個案一名15歲學生，被朋友教唆販運大麻被捕，被判18個月感化令。

中心去年12月至今年2月問卷調查收到377名「邊青」服務對象回覆，發現半數人（50.4%）曾從事違法或有可能違法的潛藏危機工作（見表）。整體有近兩成人曾參與涉黑社會或暴力的工作（19.4%），一成半人曾做毒品相關工作（15.9%）。至於從事不當行為的原因，逾百名受訪青年稱「容易搵錢」，佔整體約三成，其次是「收入可觀」，佔21.5%，另有約一成半稱因為相關工作「不辛苦」。

部分生活穩定有收入 主要經互聯網接觸

李少翠稱，從調查結果留意到不少青年即使穩定上學或有工作收入，依然抱「少付出、高回報」心態。青年主要通過互聯網接觸不當工作，有些人誤以為網絡世界「無迹可尋」，低估被捕風險，如賣色情照、起底、網上行騙等。她建議加強全港中小學守法教育，包括青少年防罪知識、正向價值觀、法治素養及公民意識，及早辨識「高危青年」，以便介入。

相關字詞﹕性交 黑社會 邊青

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