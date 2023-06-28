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港聞

港聞二

現自助收銀竊案 警籲市民勿博大霧

【明報專訊】警方今年首4個月錄得7167宗盜竊案，較去年同期上升近四成，較疫情前、即2019年同期上升8.9%。警方留意到，疫情期間不少店舖加裝自助收銀櫃台，有零售業界反映被不法之徒「濫用」。警方指出，大部分涉自助收銀櫃台的盜竊案是在無職員看管的情况下發生，建議商戶適當加派人手及加裝閉路電視，並提醒市民使用自助收銀櫃台時應將所有商品過機，勿有僥幸心態。

首4月竊案按年升近四成

警方指出，社會及經濟活動在疫後復常，店舖盜竊案有所上升，為加強與零售業合作打擊盜竊，警方一直定期為零售業辦工作坊，分享最新罪案數字、罪案趨勢等，但因疫情停辦3年，近日才復辦。在近日的工作坊上，有業界反映留意到有人「濫用」自助收銀機，如只將部分商品「過機」，減低應付款項，警方亦留意到大部分案件是在無職員看管情况下發生。

零售業反映「濫用自助」

警倡加人手設CCTV

防止罪案科培訓及支援組總督察蔡穎鈺建議，商戶應適當加派人手，協助市民熟悉如何操作自助收銀機，亦可及時發現並處理可能出現的盜竊情况。她指出，商戶應更有策略地安裝閉路電視，如在自助收銀櫃台附近加裝閉路電視，或鏡頭可直接對着自助收銀機熒幕。她又表示，有部分市民仍不熟悉自助收銀櫃台，或誤墮法網，亦有部分市民心存僥幸，「諗住過機過少一兩件其實冇乜嘢，畀唔齊錢其實已等同於盜竊」。

另外，今年首4個月店舖盜竊及雜項盜竊案（個人財物如手提電話、銀包及單車等被盜）分別錄得2498及3893宗，分別較2019年同期上升5.4%及13.4%。在店舖盜竊案中，涉及超級市場的案件達999宗，佔比最大。另已拘捕912人涉及雜項盜竊，雜項盜竊案多集中在旺角區。

被問及雜項盜竊案數字上升是否與通關後，入境人數增加有關，蔡穎鈺則表示，相信案件增加與社會及經濟活動復常有關，但強調未發現與遊客及訪客數量上升有直接的關係。

相關字詞﹕警察 自助收銀櫃台 店舖盜竊 盜竊罪

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