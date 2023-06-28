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首5月罪案多四成 警：疫後復常有關 未交代反修例餘案進度 蕭澤頤稱「比預期複雜續審視」

【明報專訊】本港近期持刀傷人案件頻生，被問及會否規管刀具，行政長官李家超表示，現時機制行之有效，應容許一般合法使用。警務處長蕭澤頤昨日表示，今年首5個月全港共錄得35,863宗罪案，較去年同期上升四成，稱數字上升與疫後社會復常有關。他稱警方會加強巡邏，受訓中的機動部隊、後勤警員和水警都會參與巡邏；七一亦會加強警力調配，特別是多人聚集的黑點。

持刀傷人頻生規管否 李家超：現機制有效

李家超昨出席行政會議前見記者時表示，現時香港對刀具管制的機制行之有效，覺得仍然適用，如刀具用作非法用途，現時有法例管制，在日常生活需要及刀械管制方面取得適當的平衡，以往亦曾成功檢控。他又表示，明白經傳媒報道後，大眾對於這類案件特別關心和敏感，已要求警方加強在不同地區高調巡邏。他續稱，暴力罪案數字與疫情前相差不遠，反映香港仍然是世界上最安全的城市之一。

蕭：七一多人聚集「黑點」加強警力

蕭澤頤昨出席深水埗區議會會議時，被問到七一回歸日警方有何部署，他稱會在所有大型行動加強警力調配，特別是多人聚集的黑點。蕭澤頤指今年首5個月共錄得35,863宗罪案，較去年同期上升41%，整體破案率為26.2%；詐騙案增加約5800至15,792宗，升近58%。暴力罪案則有3872宗，增加598宗，增幅18%（見表）。

騙案大增多涉新興科技 傳統罪案盜竊勒索升

蕭澤頤表示，詐騙案增加是整體罪案上升的關鍵，當中涉及不少新興的科技罪案。而傳統罪案因去年隨疫情嚴峻、社會活動大幅減少而降低，當中爆竊案更錄得有紀錄以來新低。但復常後，人與人之間的實體接觸逐漸回復到疫情前水平，相關罪行的數字亦會回升。蕭指今年首5個月不少傳統罪案的數字較疫前下跌，僅盜竊案和勒索案明顯上升。

另外，民主黨區議員袁海文昨在會上問及6000名在反修例事件被捕但未被起訴的人案件處理進度，他引述蕭在3月中曾稱，會密鑼緊鼓在一至兩個月內完成，「𠵱家已經6月底，相信處長都係時候找找數，履行自己講過嘅說話，清楚交代佢哋嘅具體情况」。蕭回應：「𠵱家仍然睇緊啲案件，因為比預期複雜，都唔想草草了事。」

相關字詞﹕罪案數字 傷人 蕭澤頤 李家超

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