李家超稱吸才成果超預期 土地房屋「正取得進展」

將加強宣傳 讓市民知政府從香港利益出發

李家超昨早出席行會前見記者，被問到如何評價上任首年的成果與不足，他稱部分項目成果超乎預期，包括《施政報告》各項措施原本目標每年吸引3.5萬名人才來港，最終5個月內有4.9萬人申請來港。本港經濟持續復蘇，李家超預期今年經濟能達到3.5%至5.5%增長，認為旅客及消費數字持續上升會成為經濟增長的引擎。不過他又說，全球經濟狀况欠佳，地緣政治局勢複雜，對香港均是挑戰，但重申本港背靠內地支持，同時有大灣區及一帶一路的發展機遇。

他續稱，土地及房屋供應繼續是本港發展挑戰，政府會努力工作，就土地房屋問題定下的多個目標正取得進展。他又認為市民理性務實，知道社會問題需時解決，政府會加強宣傳，讓市民知道當局的決定是從香港整體利益出發。

卓永興：鼠患改善 孫東：已訂清晰創科策略

領導地區事項統籌工作組的政務司副司長卓永興，昨日則到全港多區巡視衛生及店舖阻街黑點，稱鼠患問題已有改善，沒有執法人員在場亦未見店舖的貨物阻街，反映政府努力沒白費。

創科局長孫東亦在社交平台總結過去一年工作，提到去年底公布《香港創新科技發展藍圖》，為未來創科發展訂下清晰發展路徑和策略。他說，政府將加倍努力，建立有利創科發展的條件和環境，培育更多更出色的科學家和創科界人士。