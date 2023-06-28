倡教育核心內容看齊內地 黃錦良：要認同共產黨

教界冀有機結合 「不會好突兀生一嚿嘢」

黃錦良表示，學界以往較少觸及國安、國情及國史教育，惟近年已持續推進，相信草案經全國性立法後，將更有利凝聚民族及維護國家安全。他稱在一國兩制下，本港推展愛國教育的方式可異於內地，不過核心內容則應與內地一致，相信教育局屆時會再提供指引。

根據教育局《國家安全：學校具體措施》，學校須透過多項管理行政工作及舉辦多項活動，加強學生對國情和國家安全的認識、提升國民身分認同（見表2）。津貼中學議會主席李伊瑩表示，學界過去兩年已加強國民教育，例如舉辦不同交流活動，其間亦不斷學習及改善，促請教育局日後如要「加單」，亦要能配合現有課程，「不會好突兀咁生一嚿嘢」。她補充，若草案涉及課程改動，期望教育局能提供指引，列明涉及範圍、討論焦點等；若只涉課外活動，則期望局方保留彈性，讓學校按校情自行安排。

蔡世鴻料教局推更嚴謹指引 盼增培訓資助

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀稱，平日常教學生愛家、愛學校、愛國和愛世界，舉例指推展多年的「同根同心」內地交流活動有助學生了解國情，包括認識國內貧窮情况和繁榮發展；加上國安教育已落實，學校每周有升旗禮，「較過往做得更多，學生對升旗態度和關注一定提高」。若本港學校將來落實「愛國主義教育」，她相信未必會大幅增加學校工作，盼局方適時提供指引以指導學校。本身是小學校長的教評會主席蔡世鴻則預料，教育局將列明更嚴謹和仔細的指引，規範學校落實愛國教育，又期望當局屆時增加資助額支援教師接受相關培訓。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，很多公務員已參加過國情教育課程，基本上已習慣接受愛國教育，公務員主要關注是否在工作期間進行，若要在私人時間上課，公務員的不滿或較多。