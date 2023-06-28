愛國主義教育法 李慧琼料不納附件三 李家超：無論如何特區都會「對接」國家要求

身在北京的李慧琼昨日透過視像向本港傳媒表示，今次人大常委會會議為愛國教育法初審，有關香港的部分為草案22條，提到國家會採取措施開展歷史文化教育和國情教育，增強港澳台同胞對國家和中華文化的認同，自覺維護國家統一和民族團結；國家會加強與海外僑胞的交流，做好權益保障和服務工作，增進海外僑胞愛國情懷，弘揚愛國傳統。

現時《基本法》第18條列明，未列於該法附件三的全國性法律不在港實施。李慧琼預計，愛國教育法不會納入附件三，但無阻特區推行愛國主義教育。她相信特區政府會有「相適應」的措施，配合愛國教育法落實。

李慧琼：港不一定要立法 可增硬件設施

李慧琼又說，本港有責任推動愛國教育，是否需另行於本地立法，要由特區政府自行思考，她認為不一定要在港立法，建議在本港增加愛國主義教育的硬件設施，例如設立抗戰紀念館等。

李家超昨日在行會前表示，非常支持愛國主義教育，認為有助本港建立並弘揚以愛國愛港為核心、與一國兩制適應的主流價值觀。他表示，愛國教育法是否在港實施，需由人大常委會諮詢香港基本法委員會和特區政府意見後決定，但「無論如何特區政府都會對接國家在愛國主義教育方面的要求」，稱本港已在不同課程包含國民教育和愛國主義教育，「對接」相關要求較容易。

法工委說明 提新聞媒體網絡平台開展

根據全國人大昨日公布，全國人大常委會法工委副主任許安標前日就草案說明時提到，開展愛國主義教育應採取多種措施，「形成濃厚社會氛圍」，舉例稱草案提及利用紅色資源、文化遺產、愛國主義教育基地和文化場館等，並通過國家功勳榮譽表彰獎勵、重大節慶等活動，通過升掛國旗、奏唱國歌等儀式，並通過新聞媒體、網絡平台等開展愛國主義教育。

楊何蓓茵：已做很多工作 教局：密切留意

公務員事務局長楊何蓓茵表示，自公務員學院成立以來，一直非常注重培養公務員忠於國家、特區政府及工作的心態，在實務方面，對國家發展的認識、國家重要的政策等，公務員學院已做很多工作，並會繼續做。

教育局回應查詢時表示，會密切留意草案審議情况以作配合，強調國民教育已屬學校課程一部分，亦屬學校恆常工作；局方不同分部一直通過視學、學校探訪、日常與學校溝通等途徑，了解學校工作，並因應需要為學校提供適切支援及改善建議。

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