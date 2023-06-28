明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：寶安「灣區之光」摩天輪 40層樓高擁「全天景」

【明報專訊】要數一些大城市的地標，當地摩天輪往往佔一席位。位於寶安區濱海文化公園歡樂港灣東岸的摩天輪於2021年4月開放，是大灣區內地城市目前唯一的摩天輪地標建築，名為「灣區之光」，從摩天輪上可俯瞰深圳灣跨海大橋、寶安城區、前海片區等深圳灣風景。

28個「太空艙」 每個容納25人觀光

「灣區之光」摩天輪是華僑城集團聯合「倫敦之眼」及「迪拜之眼」的設計團隊共同設計而成，高128米，比香港中環摩天輪（60米）高約一倍，而「倫敦之眼」則高約135米。「灣區之光」轉輪直徑113.3米，轉一圈需時約30分鐘。摩天輪配備28個轎廂，外形設計酷似太空艙膠囊，每個轎廂最多可同時容納25人。摩天輪採用世界首創的「魚鰭狀異形大立架」設計，令轎廂更穩定，坐在其中不會感到如傳統摩天輪般擺動。

轎廂以「全天景」迴轉式設計，採用比人更高的落地大玻璃，能360度欣賞窗外景觀。全球僅4座摩天輪擁有這種全天景迴轉式設計，另3座是英國「倫敦之眼」、美國拉斯維加斯「豪客」，以及新加坡「飛行者」摩天輪。此外，「灣區之光」設有不同用途的專屬轎廂，例如佈置成求婚的地方，也可用來舉辦小派對，或舉行生日宴會等。

前往「灣區之光」，可乘深圳地鐵5號線到臨海站B2出口，或地鐵1號線到新安站E出口，步行數分鐘就到。摩天輪檢票時間為周一、三、四早上10時30分至晚上9時30分；周二下午5時至晚上9時30分；周五、周末及節假日早上10時30分至晚上10時。票價方面，平日和周末成人價為150元（人民幣，下同），法定節假日180元，每名購票成人可免費帶同一名身高1米以下兒童；身高1米至不超過1.4米兒童、65歲或以上長者優惠票價80元。除了即場購票，亦可透過「深圳歡樂港灣」微信公眾號預訂。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

愛國主義教育法 李慧琼料不納附件三 李家超：無論如何特區都會「對接」國家要求
愛國主義教育法 李慧琼料不納附件三 李家超：無論如何特區都會「對接」國家要求
倡教育核心內容看齊內地 黃錦良：要認同共產黨
倡教育核心內容看齊內地 黃錦良：要認同共產黨
李家超稱吸才成果超預期 土地房屋「正取得進展」
李家超稱吸才成果超預期 土地房屋「正取得進展」
首5月罪案多四成 警：疫後復常有關 未交代反修例餘案進度 蕭澤頤稱「比預期複雜續審視」
首5月罪案多四成 警：疫後復常有關 未交代反修例餘案進度 蕭澤頤稱「比預期複雜續審視」
現自助收銀竊案 警籲市民勿博大霧
現自助收銀竊案 警籲市民勿博大霧
調查指逾半受訪邊青曾涉違法風險工作
調查指逾半受訪邊青曾涉違法風險工作
不忿女友同男仔聊天 持刀徘徊青年認藏武
不忿女友同男仔聊天 持刀徘徊青年認藏武
車遭爆窗盜26萬現金 檢追蹤器疑熟人所為
車遭爆窗盜26萬現金 檢追蹤器疑熟人所為
七旬翁遇女兜搭 帶上樓遭劫3萬財物
七旬翁遇女兜搭 帶上樓遭劫3萬財物
辯方結案引羊村案法官判斷 控方須證被告意圖 「倘國安風險門檻不定 傳媒唔使做」
辯方結案引羊村案法官判斷 控方須證被告意圖 「倘國安風險門檻不定 傳媒唔使做」
控方引夏寶龍「亂根未除」 助法庭專業判斷國安風險
控方引夏寶龍「亂根未除」 助法庭專業判斷國安風險
彭卓棋稱「扮黃」爭選票 抗爭非初心 官：何不加入民建聯？ 彭：當時氣氛必落敗
彭卓棋稱「扮黃」爭選票 抗爭非初心 官：何不加入民建聯？ 彭：當時氣氛必落敗
「不惜肢體抗爭」 彭：睇番好尷尬
「不惜肢體抗爭」 彭：睇番好尷尬
77%剖腹產母餵哺難 理大研究：配方奶粉不同 腸道益菌可差40倍
77%剖腹產母餵哺難 理大研究：配方奶粉不同 腸道益菌可差40倍
聯國小組指鄒幸彤遭任意拘押 港府：執法行動依法進行
聯國小組指鄒幸彤遭任意拘押 港府：執法行動依法進行
工傷後工作增再被炒 平機會代索21萬
工傷後工作增再被炒 平機會代索21萬
大坑西居民請願促先安置 平民屋宇：99％租戶已交資料
大坑西居民請願促先安置 平民屋宇：99％租戶已交資料
大灣區GBA專題：街上車尾箱商場內 深圳夜市不拘一格 「路邊攤」9月解禁 有人期盼有人憂
大灣區GBA專題：街上車尾箱商場內 深圳夜市不拘一格 「路邊攤」9月解禁 有人期盼有人憂
大灣區GBA專題：話你知：修例有序管理攤販 須指定範圍擺賣
大灣區GBA專題：話你知：修例有序管理攤販 須指定範圍擺賣
誤打科興當避孕針 私醫認專業失當
誤打科興當避孕針 私醫認專業失當
偷渡包住包工作 6人蛇6港人落網
偷渡包住包工作 6人蛇6港人落網
「愈多人受傷愈放心」 男子涉網上煽暴被捕
「愈多人受傷愈放心」 男子涉網上煽暴被捕
同住劏房因洗衣機口角 巴漢否認殺同鄉
同住劏房因洗衣機口角 巴漢否認殺同鄉
【Emily】首屆行政長官表揚榜 赴土耳其救援隊獲獎
【Emily】首屆行政長官表揚榜 赴土耳其救援隊獲獎
【Emily】民政專員學運著作下架 袁海文區會當面問一哥
【Emily】民政專員學運著作下架 袁海文區會當面問一哥
【Emily】上節目證患睡眠窒息 突收大量問候 霍啟剛睇內地新聞 嚇一跳得啖笑
【Emily】上節目證患睡眠窒息 突收大量問候 霍啟剛睇內地新聞 嚇一跳得啖笑
【Emily】NASA工程師勉港童投身太空探索
【Emily】NASA工程師勉港童投身太空探索
【Emily】房委50周年辦公屋攝影賽
【Emily】房委50周年辦公屋攝影賽
【Emily】實習生師妹贈郭玲麗「後勁玲麗」揮春
【Emily】實習生師妹贈郭玲麗「後勁玲麗」揮春