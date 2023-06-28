大灣區GBA專題：寶安「灣區之光」摩天輪 40層樓高擁「全天景」

28個「太空艙」 每個容納25人觀光

「灣區之光」摩天輪是華僑城集團聯合「倫敦之眼」及「迪拜之眼」的設計團隊共同設計而成，高128米，比香港中環摩天輪（60米）高約一倍，而「倫敦之眼」則高約135米。「灣區之光」轉輪直徑113.3米，轉一圈需時約30分鐘。摩天輪配備28個轎廂，外形設計酷似太空艙膠囊，每個轎廂最多可同時容納25人。摩天輪採用世界首創的「魚鰭狀異形大立架」設計，令轎廂更穩定，坐在其中不會感到如傳統摩天輪般擺動。

轎廂以「全天景」迴轉式設計，採用比人更高的落地大玻璃，能360度欣賞窗外景觀。全球僅4座摩天輪擁有這種全天景迴轉式設計，另3座是英國「倫敦之眼」、美國拉斯維加斯「豪客」，以及新加坡「飛行者」摩天輪。此外，「灣區之光」設有不同用途的專屬轎廂，例如佈置成求婚的地方，也可用來舉辦小派對，或舉行生日宴會等。

前往「灣區之光」，可乘深圳地鐵5號線到臨海站B2出口，或地鐵1號線到新安站E出口，步行數分鐘就到。摩天輪檢票時間為周一、三、四早上10時30分至晚上9時30分；周二下午5時至晚上9時30分；周五、周末及節假日早上10時30分至晚上10時。票價方面，平日和周末成人價為150元（人民幣，下同），法定節假日180元，每名購票成人可免費帶同一名身高1米以下兒童；身高1米至不超過1.4米兒童、65歲或以上長者優惠票價80元。除了即場購票，亦可透過「深圳歡樂港灣」微信公眾號預訂。