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大灣區GBA專題：街上車尾箱商場內 深圳夜市不拘一格 「路邊攤」9月解禁 有人期盼有人憂

【明報專訊】深圳將於今年9月1日解禁「路邊攤」，夜市經濟再受關注，有人期盼，也有人擔心衍生環境問題等（見另稿）。說到夜市好去處，位於寶安區、被譽為「深圳煙火氣第一街」的鹽田夜市已有16年歷史，約300米長的街道有超過100個攤位。除了傳統夜市，近年廣為流行的車尾箱市集，以及有不同主題的新派市集，亦早已急不及待在深圳各區湧現。

明報記者、攝影 司徒聰穎

鹽田夜市：深圳版「廟街」 集南北美食

位於寶安區的鹽田夜市，早上是一條平平無奇的馬路，下午4時以後，馬路兩側入口有人把守封路，堆滿貨物的手推車也隨之陸陸續續出現，到傍晚時分搖身一變，成為人氣十足的夜市街。

鹽田夜市有16年歷史，約300米長的街道，密佈超過100個攤位，從街頭行到街尾，不斷有檔主吆喝招客，沿途擺滿特色小食，包括潮汕冰花、四川鉢鉢雞、成都烤苕皮、河南水煎包、湖北乾拌麵、海南清補涼、台灣花甲等。價格也很實惠，其中一檔鉢鉢雞每串只需1元（人民幣，下同），還有10元任選的芋圓鮮果甜品，「性價比」極高。攤位密集但街道乾淨，檔主在開市前都會貼上地面防污布，路上每隔一段距離放有垃圾桶。

此外，這裏不僅有美食，靠近街尾還有很多店舖架起帳篷賣衣服、玩具、手機貼膜，提供美甲服務，還有這條街唯一的花店。花店檔主表示，2021年開始在此擺檔賣花，疫情期間不時因封控措施無法做生意，現在遊客變多生意變好，每天有80至100單生意，「5月尾開始多了很多香港遊客，比其他遊客還多」。為了不影響附近居民休息，這條夜市街每晚到凌晨1時便會準時收市。

103車尾箱集市：「百車齊放」 手作盛行

夜色漸沉，華燈初上，一輛輛車整齊排開，小小車尾箱變成佈置精緻的攤位。深圳市龍崗區深圳茶博園「103車尾箱集市」佔地1萬多平方米，最多容納100輛汽車擺檔，是目前深圳規模最大的車尾箱集市和網紅夜市之一。

在茶博園外的空地上，車輛停泊在指定車位，掛上招牌、擺出自家售賣的物品。這裏以汽車為平台，每輛車如同一間行走的店舖，只需要簡單佈置便可以開始做生意。車尾箱空間不大，卻有着各種商業類型，不僅有常見的街頭小吃如麵、臭豆腐、關東煮、烤串，還有即調雞尾酒、即磨咖啡、手打檸檬茶、啤酒等，以及蛋糕、雪糕等甜品。此外，還有賣古裝髮飾、香水、手作如意繩和扇子的文創攤檔。

在集市中央，很多檔主擺放了一張張簡約的摺疊桌椅，亮起LED彩色補光燈，播着流行音樂，讓人們坐下吃喝歡聚。空地前方更設大舞台，不時有現場音樂和藝術表演，營造氣氛吸引遊客。此外，舞台右側還有專為兒童而設的「小型遊樂場」，有釣魚機、卡通車、充氣彈牀等。103車尾箱集市每天營業時間為晚上7時到凌晨零時，但有檔主稱，周末下午三四點就開始擺檔，人流多的話還開到凌晨兩三點。

壹方天地：市集商場融為一體

位於龍華區的壹方天地是深圳現時最大商場，樓面達60萬平方米，分為5個區域，由A區步行到E區需半小時，被形容為「一天都行不完」的商場。壹方天地不時將各區通道空間撥出來做夜市，讓市集融合購物中心，例如現時在B及C區通道舉行的「喜閱端午玩點新意思」市集，有手工、小食、服飾、潮流玩意等，讓市民在同一地方既可逛商場，又可行夜市。

後海匯：「文青」路線 有歌有舞

除了茶博園，深圳還有一個具規模的車尾箱市集，即南山區後海匯SIYoung國際音樂廣場外的後海匯24街區。後海匯去年9月30日正式對外開放，走「深圳青年文化社區」路線，這裏的市集也以跨界潮流、年輕時尚等為主題。市集每日下午4時30分營業至凌晨零時，有小吃和飲品如咖啡，以及不同潮流小眾產品，還不時有街舞表演及歌手「唱live」，形成年輕活力的市集特色。

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