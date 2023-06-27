環團質疑康署不懂保育水松 詹志勇：移植不可行 政府：收地後限制開放確保管理

最後一場公聽會將於本周四（29日）舉行。

嘉道理農場料200年歷史 應作生態公園

嘉道理農場暨植物園代表聶衍銘昨於會上表示，嘉道理農場立場是「先棕後綠」，即先發展棕地，若有需要再發展綠化地方。他稱，農場立場非常清晰，「無論哪裏的樹，都是樹」，過往農場亦反對如於馬鞍山綠化地帶斬伐樹木以發展公營房屋。他續稱，目前收回高球場的土地範圍內有37棵被國際自然保護聯盟（IUCN）評為「極危」的水松，估計部分水松甚至有200年歷史，即甚或早於清代已出現；該批水松有潛質屬以前遺留下來的低地沼澤森林。他擔憂，日後用地改劃作公營房屋將影響水文，並影響水松及生境。

他又稱，過往泰亨鄉亦有兩棵水松，該處更被劃為具特殊科學價值地點（SSSI），由漁護署負責管理，惟日後位於高球場的水松將由康文署管理。他說，「我真的完全不太理解這個zoning（規劃）如何可以保護好這批樹木」，並質疑康文署有否足夠知識管理，希望「委員你們自己去想想」。他建議高球場有關用地可如同塱原，用作自然生態公園。

詹志勇：全球250港佔37 移植如殺樹

樹木專家、教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇亦贊同，全球僅存水松不足250棵，認為本港高球場擁有37棵已屬自豪，應全力保護。他又稱，若政府於高球場建屋則必須移植樹木，但要移植郊區的「自然」大樹在技術及科學上均不可行，且香港無相關經驗。他解釋，在林木環境生長的樹，樹根均會互相交纏，移植一棵樹最少影響附近5至10棵樹木，且移植的大樹難以生存，最終等於「殺掉樹木」。

發展局：樂助辦球賽 交球會非選項

城規會主席、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲昨於會上回應稱，康文署上周已與球會見面，署方已了解有關場地，並與球會交流10及11月將舉辦的賽事及有關支援事項。她補充，日後高球會需舉辦國際賽事，署方樂意亦應該提供協助，以讓國際賽事順利舉辦。她亦重申，當局將於9月收回用地，屆時將由康文署管理，交予球會管理非選項。粉嶺高球場佔地170公頃，政府9月將收回當中32公頃「舊場」，「舊場」中約9公頃用作建屋。