移台港人跌兩成 業界：審查變長

港人稱被不斷要求補充文件

港人Cathy於2020年以投資移民赴台，她接受《聯合報》訪問時提到，申請在台定居時被台政府不斷要求補充文件，最終面對無盡等待，決定離台赴英。她認為若政府不希望港人赴台，應直接拒絕，何必刻意為難。

辦理港澳移民業務的會計師鍾燿聲接受訪問稱，台政府在2021年10月前的審查很正常，若符合條件在一至兩周會通過申請，但同類個案在後期卻需數月等待，很多投資移民個案甚至被延展一年觀察期，形容審查方式模糊，而其事務所去年百宗個案中，放棄申請者估計逾七成，當中有九成改去英國。

陸委會：港人定居認知有誤

陸委會回應《聯合報》稱，港人對居留、定居規範認知常有誤解，「誤以為居留一定期間即可自動通過定居」，亦提到投資移民亂象，如有人取得身分後撤資，不符政策原意。至於補件要求，主管機關都會告知原因。