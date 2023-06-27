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移台港人跌兩成 業界：審查變長

【明報專訊】2019年香港反修例風波後，台灣陸委會公布「香港人道援助關懷行動專案」，成立「台港服務交流辦公室」，將滿3年。台灣《聯合報》報道，台灣移民署統計港人赴台「居留」和「定居」人數，發現2021年達高峰後下降，定居人數下降23%，居留人數下降近兩成。有港人提到申請時被刁難，陸委會稱港人對居留、定居規範認知常有誤解。

港人稱被不斷要求補充文件

港人Cathy於2020年以投資移民赴台，她接受《聯合報》訪問時提到，申請在台定居時被台政府不斷要求補充文件，最終面對無盡等待，決定離台赴英。她認為若政府不希望港人赴台，應直接拒絕，何必刻意為難。

辦理港澳移民業務的會計師鍾燿聲接受訪問稱，台政府在2021年10月前的審查很正常，若符合條件在一至兩周會通過申請，但同類個案在後期卻需數月等待，很多投資移民個案甚至被延展一年觀察期，形容審查方式模糊，而其事務所去年百宗個案中，放棄申請者估計逾七成，當中有九成改去英國。

陸委會：港人定居認知有誤

陸委會回應《聯合報》稱，港人對居留、定居規範認知常有誤解，「誤以為居留一定期間即可自動通過定居」，亦提到投資移民亂象，如有人取得身分後撤資，不符政策原意。至於補件要求，主管機關都會告知原因。

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