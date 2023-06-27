明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

首日巡巴士小巴百班次 查核55人未見2元違例

【明報專訊】運輸署昨日起與各公共交通營辦商聯合巡查全港小巴及巴士路線，打擊違例使用2元乘車優惠，為期最少兩個月。本報昨在大埔一帶小巴及巴士站觀察巡查人員查票過程，人員會在乘客上車前先登車，在車廂監視乘客逐個支付車資，待開車時再下車，惟記者分別在小巴及巴士站觀察最少一小時，未見巡查人員查問任何乘客。運輸署稱，截至昨午5時，專責小隊查核了21條專營巴士及小巴路線逾100個班次，查核了55名懷疑違規使用2元優惠的乘客，經查證後「未有發現」違規個案。

記者大埔觀察 3人隊監視未查問

本報記者昨早9時在大埔運頭塘邨806A及806B線小巴站觀察，發現由一名運輸署職員、一名外判保安及一名小巴線營辦商職員組成的3人查票小隊，在乘客上車前登車，坐在近車門的座位逐一監視上車乘客付費情况，其間運輸署職員以紙筆記錄。

記者在該站觀察一小時、共約6至7個班次，未見小隊與登車乘客有任何交談或查核任何人身分證。當小巴按時間表需開車，查票隊便會下車。

坐小巴近車門位 開車前下車

記者下午約3時轉到大埔中心巴士站亦見查票隊巡查，小隊登上巴士後會站車長旁觀察乘客拍卡。據本報觀察，一小時內小隊共登上6輛往觀塘的74X巴士，同樣未見有向任何人查問便下車。另外，城巴表示，昨早約8時有派職員與運輸署及保安組成3人小隊到海怡半島巴士總站查票，其間曾要求乘客出示身分證查核。

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝稱，查票隊登車後要佔用座位無疑會對乘客不便，惟因小巴車廂小，要觀察乘客拍卡別無他法，只能「無奈接受」。對於昨日查票隊只查核了55人身分且沒發現個案，陳認同署方可檢討應更主動查核，但從營運者角度亦憂慮如「問密啲」會拖慢乘客行程，認為兩者難平衡，亦影響行動成效。

憂遭投訴礙行程 工會盼有指引

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明表示，事前不知巡查票隊會登車監視乘客，雖支持當局打擊濫用，惟盼查票隊可有指引，如遇違規會將涉事乘客帶下車處理，否則作為司機會憂慮被投訴阻礙行程。

料濫用者迴避 張欣宇倡突擊

立法會議員張欣宇稱，小隊穿制服以高姿態查票，有意濫用者必會事先迴避，不驚訝首日查票「零發現」；他認為巡查「零發現」難免令市民質疑行動浪費資源，建議當局加強突擊秘密抽查提升效率，兩個月行動後亦必須檢討及公開人手和經費。

港鐵方面，港鐵前日起加重重鐵網絡違規使用2元乘車優惠罰款至1000元，本報記者昨午4至6時到旺角、灣仔及金鐘站分別觀察約半小時，過程未見有職員查票，下午6時在金鐘站則有港鐵職員舉牌，提醒市民用正確車票入閘。市民陳先生認為，「逃票每月慳番幾千元，捉到就罰1000，抵啦」，認為港鐵乘客量大，要打擊濫用很難，需靠乘客自律。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

人大審議《愛國教育法》 對「港澳台同胞」設針對規定
人大審議《愛國教育法》 對「港澳台同胞」設針對規定
移台港人跌兩成 業界：審查變長
移台港人跌兩成 業界：審查變長
兩幼女誤食大麻糖昏迷 父表姑涉虐兒藏毒被捕
兩幼女誤食大麻糖昏迷 父表姑涉虐兒藏毒被捕
女督察盜竊罪成 官：不宜只罰款
女督察盜竊罪成 官：不宜只罰款
𨋢門夾繩 狗懸吊10秒脫險
𨋢門夾繩 狗懸吊10秒脫險
中大：復必泰科興可長期防新冠重症
中大：復必泰科興可長期防新冠重症
灣區護士讚港醫護病人融洽 稱懂廣東話 溝通無問題
灣區護士讚港醫護病人融洽 稱懂廣東話 溝通無問題
結案陳辭指新聞自由應比言論自由小 引兩世紀案例證傳媒影響力 控：基於國安 法庭須限制
結案陳辭指新聞自由應比言論自由小 引兩世紀案例證傳媒影響力 控：基於國安 法庭須限制
童樂居虐兒案 首區院認罪職員 囚27月暫最重
童樂居虐兒案 首區院認罪職員 囚27月暫最重
菜刀傷母襲救護 無業漢認罪還押
菜刀傷母襲救護 無業漢認罪還押
涉社交平台煽「港獨」 國安處拘一男
涉社交平台煽「港獨」 國安處拘一男
環團質疑康署不懂保育水松 詹志勇：移植不可行 政府：收地後限制開放確保管理
環團質疑康署不懂保育水松 詹志勇：移植不可行 政府：收地後限制開放確保管理
前哥球會長：唯舊場能雨天辦賽
前哥球會長：唯舊場能雨天辦賽
「最缺中層工程師」 學會再赴英搶港人回流
「最缺中層工程師」 學會再赴英搶港人回流
鄭國漢：政府有責牽頭復和 盼港人放下心結 各界給「犯過事」者更生機會
鄭國漢：政府有責牽頭復和 盼港人放下心結 各界給「犯過事」者更生機會
料大學北上難再獲大助 擬與內地校設聯合學院
料大學北上難再獲大助 擬與內地校設聯合學院
停業逾一載 甜品老店源記清拆
停業逾一載 甜品老店源記清拆
國泰急煞事故調查 一月內交初步報告
國泰急煞事故調查 一月內交初步報告
涉狎繼孫越柙漢8月再訊
涉狎繼孫越柙漢8月再訊
彭卓棋呈生意文件 曾被嘲大灣棋 官：證自己非反共？ 彭：展創業初選心路
彭卓棋呈生意文件 曾被嘲大灣棋 官：證自己非反共？ 彭：展創業初選心路
鄭達鴻：與區諾軒非好友 不清楚來函原因
鄭達鴻：與區諾軒非好友 不清楚來函原因
監獄外擄人 4人改控綁架
監獄外擄人 4人改控綁架
大灣區GBA新聞：東莞炒粉姐 盛裝掌勺吸200萬粉 代夫落場意外爆紅 每晚線上線下齊開檔
大灣區GBA新聞：東莞炒粉姐 盛裝掌勺吸200萬粉 代夫落場意外爆紅 每晚線上線下齊開檔
灣區手記：車陂龍舟 ／文：尚東美
灣區手記：車陂龍舟 ／文：尚東美
【Emily】粉絲姜誕「包車」應援 電車公司日進百萬元
【Emily】粉絲姜誕「包車」應援 電車公司日進百萬元
【Emily】李家超晤浙書記 12範疇達合作共識
【Emily】李家超晤浙書記 12範疇達合作共識
【Emily】嘉道理農場赤麂「菲菲」離世 享年19
【Emily】嘉道理農場赤麂「菲菲」離世 享年19
【Emily】維港水上音樂會 首8場今派電子飛
【Emily】維港水上音樂會 首8場今派電子飛
【Emily】生產力局「出車」教防「釣魚」 今駐灣仔
【Emily】生產力局「出車」教防「釣魚」 今駐灣仔
【Emily】新巴絕唱970X 七一凌晨長沙灣開
【Emily】新巴絕唱970X 七一凌晨長沙灣開