首日巡巴士小巴百班次 查核55人未見2元違例

記者大埔觀察 3人隊監視未查問

本報記者昨早9時在大埔運頭塘邨806A及806B線小巴站觀察，發現由一名運輸署職員、一名外判保安及一名小巴線營辦商職員組成的3人查票小隊，在乘客上車前登車，坐在近車門的座位逐一監視上車乘客付費情况，其間運輸署職員以紙筆記錄。

記者在該站觀察一小時、共約6至7個班次，未見小隊與登車乘客有任何交談或查核任何人身分證。當小巴按時間表需開車，查票隊便會下車。

坐小巴近車門位 開車前下車

記者下午約3時轉到大埔中心巴士站亦見查票隊巡查，小隊登上巴士後會站車長旁觀察乘客拍卡。據本報觀察，一小時內小隊共登上6輛往觀塘的74X巴士，同樣未見有向任何人查問便下車。另外，城巴表示，昨早約8時有派職員與運輸署及保安組成3人小隊到海怡半島巴士總站查票，其間曾要求乘客出示身分證查核。

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝稱，查票隊登車後要佔用座位無疑會對乘客不便，惟因小巴車廂小，要觀察乘客拍卡別無他法，只能「無奈接受」。對於昨日查票隊只查核了55人身分且沒發現個案，陳認同署方可檢討應更主動查核，但從營運者角度亦憂慮如「問密啲」會拖慢乘客行程，認為兩者難平衡，亦影響行動成效。

憂遭投訴礙行程 工會盼有指引

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明表示，事前不知巡查票隊會登車監視乘客，雖支持當局打擊濫用，惟盼查票隊可有指引，如遇違規會將涉事乘客帶下車處理，否則作為司機會憂慮被投訴阻礙行程。

料濫用者迴避 張欣宇倡突擊

立法會議員張欣宇稱，小隊穿制服以高姿態查票，有意濫用者必會事先迴避，不驚訝首日查票「零發現」；他認為巡查「零發現」難免令市民質疑行動浪費資源，建議當局加強突擊秘密抽查提升效率，兩個月行動後亦必須檢討及公開人手和經費。

港鐵方面，港鐵前日起加重重鐵網絡違規使用2元乘車優惠罰款至1000元，本報記者昨午4至6時到旺角、灣仔及金鐘站分別觀察約半小時，過程未見有職員查票，下午6時在金鐘站則有港鐵職員舉牌，提醒市民用正確車票入閘。市民陳先生認為，「逃票每月慳番幾千元，捉到就罰1000，抵啦」，認為港鐵乘客量大，要打擊濫用很難，需靠乘客自律。

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