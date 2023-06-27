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港聞

港聞二

【Emily】粉絲姜誕「包車」應援 電車公司日進百萬元

【明報專訊】男團MIRROR成員姜濤嘅粉絲連續兩年都喺偶像4月30日生日「姜誕」嗰日「包起」全線電車，請全港市民免費搭車一日，又有「姜濤號」畀市民打卡。香港電車公司噚日喺傳媒茶敘時同Emily講，原來每次搞呢啲企業同明星應援嘅免費乘車日，大概可以帶來100萬元收入，又話自從有咗「姜糖」包車嘅先例，近年愈來愈多公司都走嚟問價，舊年電車公司就一共搞咗12個免費日，除咗賺到1200萬元，仲幫到手宣傳電車形象，一舉兩得。

去年12個免費日賺1200萬

年內未擬申加價 加薪留人唔諗輸勞

舊年電車公司因為蝕錢獲批加價，有咗「姜濤效應」幫手，加上通關後旅客增加同經濟復蘇，香港電車董事總經理戴弘博（Paul Tirvaudey）話，本地乘客量已回復新冠疫前90%，但佔整體客量10%至15%嘅旅客量就仲係好浮動，而電費加價亦令營運有壓力，不過公司財政暫時健康，整體仲希望今年可賺番少少，預計今年內唔會再申請加價。

運輸業近日講緊輸入外勞，電車又會唔會考慮？戴弘博話，現時電車車長大約缺一成人手，會繼續喺本地請人，亦已加人工留人，暫時車隊都運作到，唔會考慮輸入外勞。

電車全景遊增AR 出年有到站預報

嚟緊電車公司亦有唔少新搞作，9月復辦嘅「電車全景遊」，除繼續用開篷觀光電車載旅客遊港島，亦會同沿途小店合作推消費優惠，並推出手機App為乘客提供AR（擴增實境）體驗。另外，電車公司本月起會引入八達通以外嘅12款電子支付工具，𠵱家已經有百多架電車完成安裝，餘下約60部預計嚟緊兩三個禮拜都可以裝埋。到咗出年，電車會推出埋實時到站預報系統𠻹。

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