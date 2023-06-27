鄭達鴻：與區諾軒非好友 不清楚來函原因

稱申不跟黨投票不容易

鄭又稱，當選前申請豁免在立法會跟黨投票不容易，因進入選舉階段須跟黨的立場，但他提到立法會通過任命終院首席法官，時任議員的前黨友郭榮鏗投票前一刻才提出申請。翻查資料，除郭榮鏗投贊成票外，當日楊岳橋、陳淑莊等4名公民黨議員就張舉能的任命均投棄權票。

法官李運騰又引述前公民黨黨魁楊岳橋曾兩度莊嚴承諾，代表黨明言否決所有議案，李官質疑莊嚴承諾是否「用完即棄」；鄭回答，公民黨因應實際環境改變而採取合法行動，在國安法實施後修改宣言，故未必能履行選舉承諾。

官：信中明顯給法律意見

有被告發笑 鄭答不清楚

辯方上周就區諾軒的私人信函向鄭達鴻提問，遭法官打斷，惟鄭昨天提到和區諾軒不屬好友。法官陳慶偉追問，為何區諾軒寫信予他，又稱區諾軒顯然給鄭法律意見，此時有被告忍俊不禁，鄭回應稱不清楚。鄭稱知悉公民黨簽署的「墨落無悔」聲明，列出協調會議沒有共識的否決權。至於提名表寫明支持區諾軒有份主導的協調共識，鄭表示不曾向區諾軒查詢何謂共識，他承認若要問區並不困難，不過認為沒有需要。

（初選案）