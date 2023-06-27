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港聞

港聞二

鄭達鴻：與區諾軒非好友 不清楚來函原因

【明報專訊】另一名參與港島區初選的被告、前公民黨區議員鄭達鴻昨天早上完成歷時7天的自辯。庭上早前披露，正在還押的控方證人區諾軒今年初撰寫私人信予鄭達鴻，區諾軒在信中形容，港島的狀况幸好較其他區好，又稱公民黨「誤了」鄭達鴻和李予信；鄭昨稱，和區諾軒不算好友，不清楚為何突然寫信給他。鄭又澄清，兩年前就本案被捕後與對方一直沒有書信來往。

稱申不跟黨投票不容易

鄭又稱，當選前申請豁免在立法會跟黨投票不容易，因進入選舉階段須跟黨的立場，但他提到立法會通過任命終院首席法官，時任議員的前黨友郭榮鏗投票前一刻才提出申請。翻查資料，除郭榮鏗投贊成票外，當日楊岳橋、陳淑莊等4名公民黨議員就張舉能的任命均投棄權票。

法官李運騰又引述前公民黨黨魁楊岳橋曾兩度莊嚴承諾，代表黨明言否決所有議案，李官質疑莊嚴承諾是否「用完即棄」；鄭回答，公民黨因應實際環境改變而採取合法行動，在國安法實施後修改宣言，故未必能履行選舉承諾。

官：信中明顯給法律意見

有被告發笑 鄭答不清楚

辯方上周就區諾軒的私人信函向鄭達鴻提問，遭法官打斷，惟鄭昨天提到和區諾軒不屬好友。法官陳慶偉追問，為何區諾軒寫信予他，又稱區諾軒顯然給鄭法律意見，此時有被告忍俊不禁，鄭回應稱不清楚。鄭稱知悉公民黨簽署的「墨落無悔」聲明，列出協調會議沒有共識的否決權。至於提名表寫明支持區諾軒有份主導的協調共識，鄭表示不曾向區諾軒查詢何謂共識，他承認若要問區並不困難，不過認為沒有需要。

（初選案）

相關字詞﹕區諾軒 鄭達鴻 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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