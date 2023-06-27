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港聞二

彭卓棋呈生意文件 曾被嘲大灣棋 官：證自己非反共？ 彭：展創業初選心路

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第73天審訊，前南區區議員彭卓棋出庭自辯。辯方展示19張內地商標註冊證，全為彭卓棋名下公司所有。彭卓棋稱，大灣區創業優惠和機遇比香港多，希望在大灣區發展市場、推廣生意，但在初選期間，他曾被別人譏笑為「大灣棋」。法官問彭卓棋談自己的生意，是否想告知法庭他並非反政府和「反共」的人。

彭卓棋昨午自辯作供，其代表大律師盧敏儀首先展示彭的中學文憑試成績單。彭自言中學時代喜愛中國文化，有幸在中文、中國歷史和通識教育科考獲5**，後來進入港大主修政治及公共行政學系。彭透露與友人在年宵擺檔後，於2017年成立「香港青年創業聯盟」，旨在團結有意營商的年輕人，以及宣傳大灣區創業資訊。被問到外界是否認可聯盟的工作，彭稱一方面獲商會頒發感謝狀，另一方面亦有批評，例如被取笑為「大灣棋」。

自言愛中國文化 展文憑試5**成績單

辯方接下來展示19張內地商標註冊證，註冊人為彭卓棋名下公司，下方有國家知識產權局蓋章。彭表示他想推廣大灣區創業，商標正是創立品牌的「命根」，他亦希望申請鼓勵港人在內地創業的「BUD專項基金」，所以花約6萬至7萬元人民幣註冊商標。彭透露，其公司業務為服裝銷售和市場推廣等，包括在社交平台賣廣告。

倡灣區創業 感入立會才可解決問題

法官李運騰問彭卓棋的生意是否依賴港府資助，彭表示要發展下去就要港府資助，「畀政府見到你係有一啲傾向，或者計劃打算喺內地發展」。李官指辯方呈上此一系列文件，似乎想告知法庭，彭並非反政府和反對共產黨，彭回答：「我想全面啲畀法庭知道我嘅心路歷程。」他又稱推廣創業與參加初選的「初心」有關。

認同屬民主派 初選期間自視本土派

談及2020年民主派初選，彭卓棋稱2019年他當選區議員後，發現許多問題不能在區議會層面解決，例如赤柱塞車牽涉香港島路政規劃，加上其夢想是推廣青年創業，所以萌生參選立法會的念頭。彭曾獲前區議員李永財邀請，與戴耀廷和區諾軒見面商討初選。在法官提問下，彭同意自己是民主派，於2020年5至6月（6月22日為初選提名截止日）自視為「本土派」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕彭卓棋 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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